Octavian Popescu, replică plină de încredere pentru MM Stoica: mingea „mă ascultă“

Octavian Popescu este unul dintre cei mai talentaţi tineri fotbalişti din Liga 1 şi noua „perlă“ din curtea FCSB-ului. Puştiul a postat o fotografie pe contul personal de Instagram şi de acolo a pornit un mic dialog cu managerul MM Stoica.

Oficialul liderului a observat cât de concentrat era tânărul fotbalist în imaginea respectivă şi a glumit cu acesta scriindu-i „Cam cu poftă te uiți la ea”.

Puştiul a intrat în jocul managerului şi i-a răspuns plin de încredere „Dacă mă ascultă…”.

Mingea îl ascultă pe Octavian Popescu. E cel mai talentat puşti

Evoluţiile bune în tricoul roş-albastru i-au atras multe laude tânărului Octavian Popescu. Adrian Poumboiu îl consideră de 100 de ori mai valoros decât tripleta Man-Coman-Moruţan.

De asemenea, fostul arbitru şi finanţator la Vaslui îl vede drept cel mai talentat tânăr şi „cel mai mare jucător pe care îl va avea România în următorii ani“, comparându-l chiar cu Gică Hagi.

Deşi are doar 18 ai, Dumitru Dragomir îi estimează valoarea la peste 10 milioane de euro, iar Nicolae Dică îi prevede un viitor în prima reprezentativă.

Până şi rivalii îl laudă pe Octavian Popescu. Florin Bratu a spus despre el că „în doi ani va fi cel mai bun fotbalist român. Mă raportez la vârsta pe care o are. Am văzut ce face când are mingea la picior, dar și cum joacă fără minge. Reușește mereu să facă diferența cu mingea la picior”.

Tocmai de aceea, patronul Gigi Becali i-a mărit salariu şi i-a stabilit o clauză de reziliere de 60 de milioane de euro, de teamă să nu îl piardă.

În sezonul viitor, Octavian Popescu are şansa de a deveni titular incontestabil, profitând de regula U21 impusă de FRF. Mulţi dintre cei care respectă acest criteriu momentan nu vor mai fi eligibili în ediţia viitoare. Man, Coman, Moruţan, Olaru, Vlad, Oaidă sau Şut sunt născuţi înainte de 1 ianuarie 2020 şi vor depăşi vârsta necesară regulii U21.

