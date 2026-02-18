Sport

Octavian Popescu, sfătuit să plece de la FCSB: „Dacă rămâne, într-un an de zile e terminat!” Târnovanu, out?!

Octavian Popescu rămâne feblețea lui Dumitru Dragomir. Chiar dacă trece printr-o pasă proastă la FCSB, talentatul fotbalist e susținut de „Oracolul de la Bălcești”. Ce spune nea Mitică și de Ștefan Târnovanu
Cristian Măciucă
18.02.2026 | 12:45
Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu Octvian Popescu. În schimb, Dumitru Dragomir rămâne cel mai mare susținător al fotbalistului din Nucet. Ce sfat i-a dat lui și lui Ștefan Târnovanu, ambii ajunși rezerve de lux la FCSB.

Dumitru Dragomir îl îndeamnă pe Octavian Popescu să plece de la FCSB

Continuă forma slabă a lui Tavi Popescu la FCSB. Mijlocașul în vârstă de 23 de ani a avut în picior golul calificării FCSB-ului în sferturile Cupei României, iar la meciul de campionat, pierdut cu 0-1 de roș-albaștri, n-a jucat decât 10 minute. Fără gol marcat în acest sezon, Popescu este sfătuit de Dumitru Dragomir să plece de la FCSB.

Același sfat îl are și pentru Ștefan Târnovanu, care a ajuns rezerva lui Matei Popa. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că internaționalul român vrea să îi ceară lui Gigi Becali să plece de la campioana en-titre.

„Cum să nu joace titular meci de meci cu Octavian Popescu? Nu înțeleg cum văd ei fotbalul. Să caute să plece dacă nu joacă. Se pierde dacă nu joacă. Într-un an de zile e terminat.

Cum spun și despre Târnovanu. Dacă nu pleacă, e terminat. Daca nu aperi, nu ai cum. Stând pe bancă înveți? În locul puștiului (n.r. – Matei Popa) nu mai intră”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Tavi Popescu, fără realizări la FCSB în acest sezon

În acest sezon, Tavi Popescu a jucat 30 de meciuri la FCSB în acest sezon, în toate competițiile. El nu a reușit decă să dea 2 pase decisive, 1 în SuperLiga și 1 în preliminariile Europa League.

„Eu vă spun, dacă îi dă drumul lui Octavian Popescu, la orice echipă se duce, îi sparge pe toți. Imediat va fi chemat la echipa națională. Să știi că sunt jucători sensibili. În străinătate, dacă îl critici pe un jucător în felul în care sunt criticați jucătorii de la FCSB, nu stă mai mult de un an. Imediat o întinde”, a adăugat fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Dumitru Dragomir, SFAT PRETIOS pentru VEDETELE lui Gigi Becali la FCSB. Cum isi pot SALVA CARIERA

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
