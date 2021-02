Octavian Popescu, sfaturi prețioase de la un mare atacant: ”Trebuie să gândești repede”

Fostul mare atacant Gabi Balin l-a sfătuit pe noul star de la FCSB, Octavian Popescu, să-și găsească o persoană de încredere de care să asculte și i-a transmis că în teren trebuie să gândească repede.

Puștiul minune al roș-albaștrilor a intrat pe radarul lui Juventus Torino, iar scouterii campioanei din Serie A îl compară cu un star al bianconerilor.

Cifrele din acest sezon reușite de Popescu l-au plasat într-un top select al fotbalului european. Noua ”perlă” a lui Becali a prins Top 10 al jucătorilor născuți în 2002 care evolează în Europa, conform analizei realizate de InStat.

Ca de la atacant la atacant: Gabi Balint, sfaturi pentru Octavian Popescu

”Calitățile principale ale unui fotbalist sunt viteza și explozia. Fizic, trebuie să fii rapid, apoi să gândești repede. Poate gândirea e înainte, gândirea rapidă înainte să vină mingea la tine, să ai fazele în cap tot timpul”, a fost sfatul fostului atacant Gabi Balint pentru Octavian Popescu.

”Când a venit mingea, să nu pierzi timpul, să știi poziția ta, a adversarului, a coechipierului. Băiatul asta are, se vede. Apoi, vine partea tehnică. Dacă dai pasă în pământ, prea tare, moale… nu e bine.

Aici e vorba de tehnică. Am văzut că se descurcă și cu stângul foarte bine. Băiatul are potențial, tehnică o înveți. Dacă faci o oră cu mingea, în două luni o să faci lucruri și mai bune”, a declarat Balint la Digi Sport.

”E ca la circ, se învață tehnica, exersezi. Dar viteza, explozia nu se pot învăța. Pe astea le ai sau nu. Hagi era cu un cap peste toți jucătorii, făcea la 15 ani lucruri pe care nu credeam că le poate face cineva.

Uite, Mbappe la fel: explozie, viteză, tot. Are calități dezvoltate la maximum. Trebuie ca Popescu să asculte de cineva. Eu, dacă aveam mintea de acum când jucăm fotbal, eram de 4-5 ori mai bun. Acum, văd totul altfel, știu unde am greșit, ce am făcut”, a mai spus fostul fotbalist.

Gigi Becali este tot mai încântat de Octavian Popescu, despre care spune că va fi următorul mare transfer al FCSB-ului și pentru care visează să încaseze 100.000.000 de euro. Între timp, finanțatorul roș-albaștrilor și-a mai micșorat cererea în cazul vreunei oferte pentru noua sa ”perlă”, comparându-l pe jucătorul său cu starurile de la PSG, Kylian Mbappe și Neymar.

