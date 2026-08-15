Sport

Octavian Popescu și-a luat mașină de lux de 175.000 dolari! Noua aroganță a jucătorului de la FCSB

Octavian Popescu profită din plin de banii câștigați la FCSB. Ce bolid de lux și-a cumpărat recent extrema stângă a „roș-albaștrilor”.
Mihai Dragomir
15.08.2026 | 16:28
Octavian Popescu sia luat masina de lux de 175000 dolari Noua aroganta a jucatorului de la FCSB
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Ce bolid de lux și-a cumpărat Tavi Popescu. Foto: Colaj FANATIK.
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Octavian Popescu încearcă o revenire de formă în acest start de sezon la FCSB. Tânărul fotbalist a avut câteva prestații bune spre foarte bune în meciurile recente, iar cu banii câștigați a decis să se recompenseze cu un bolid de lux. Ce mașină și-a achiziționat și le-a prezentat ulterior admiratorilor săi.

Tavi Popescu și-a luat un bolid de lux

Criticat de patronul Gigi Becali după remiza albă cu Sepsi,  Tavi Popescu pare că își vede în continuare de propria viață. Mai exact, el a devenit posesorul unui BMW M8 Competition Coupe. Vehiculul în cauză este listat pe site-ul oficial al producătorului german la suma de 176,479 de mii de dolari. Autoturismul atinge 100 km/h în doar 3,2 secunde, fiind dotat cu un motor de 4,4 V8, ce măsoară 625 de cai putere.

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Tavi Popescu bolid de lux
Noul bolid de lux al lui Tavi Popescu. Foto: Captură Instagram.

Totuși, chiar și în aceste condiții, nu se apropie de mașinile cunoscuților săi. Gigi Becali și-a schimbat mașina anul trecut de Paște, deținând un Rolls-Royce Ghost, cu un motor V12 twin-turbo de 6,75 litri, 706 CP în valoare de 500.000 de euro. În vara acestui an, Vlad Chiricheș, fostul coleg al lui Tavi la FCSB, și-a îmbunătățit bolidul Ferrari 812, în valoare de 500.000 de euro.

Tot la capitolul pasionaților și deținătorilor de autovehicule scumpe nu poate fi uitat nici Mirel Rădoi. În luna mai a acestui an, când a revenit în România pentru vacanța de vară, a dat peste 300.000 de euro pentru un Audi Q8 RS. La nivel mondial, Cristiano Ronaldo se laudă cu o colecție impresionantă de mașini de lux ce valorează peste 25 de milioane de euro.

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Tavi Popescu, urmărit de una dintre cele mai frumoase femei din online

Tavi Popescu are succes și dincolo de terenul de fotbal. Tânărul jucător al fostei campioane a României a fost monitorizat atent la meciurile recente de de una dintre cele mai frumoase femei din mediul online din România. La meciul tur dintre FCSB și Auda, pierdut de roș-albaștrii, scor 2-3, au asistat 13.319 suporteri.

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Între aceștia s-a aflat și Roxana Buzoiu, o înfocată fană a roș-albaștrilor, dar mai ales a lui Octavian Popescu. El a marcat pe Ghencea chiar sub privirile ei, după ce făcuse exact la fel și la meciul de baraj pentru Conference League cu FC Botoșani.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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