Octavian Popescu și-a luat mașină de lux de 175.000 dolari! Noua aroganță a jucătorului de la FCSB

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Octavian Popescu încearcă o revenire de formă în acest start de sezon la FCSB. Tânărul fotbalist a avut câteva prestații bune spre foarte bune în meciurile recente, iar cu banii câștigați a decis să se recompenseze cu un bolid de lux. Ce mașină și-a achiziționat și le-a prezentat ulterior admiratorilor săi.

Tavi Popescu și-a luat un bolid de lux

Tavi Popescu pare că își vede în continuare de propria viață. Mai exact, el a devenit posesorul unui BMW M8 Competition Coupe. Vehiculul în cauză este listat pe site-ul oficial al producătorului german la suma de 176,479 de mii de dolari. Autoturismul atinge 100 km/h în doar 3,2 secunde, fiind dotat cu un motor de 4,4 V8, ce măsoară 625 de cai putere.

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Totuși, chiar și în aceste condiții, nu se apropie de mașinile cunoscuților săi. Gigi Becali și-a schimbat mașina anul trecut de Paște, deținând un Rolls-Royce Ghost, cu un motor V12 twin-turbo de 6,75 litri, 706 CP În vara acestui an, Vlad Chiricheș, fostul coleg al lui Tavi la FCSB, în valoare de 500.000 de euro.

Tot la capitolul pasionaților și deținătorilor de autovehicule scumpe nu poate fi uitat nici Mirel Rădoi. În luna mai a acestui an, când a revenit în România pentru vacanța de vară, a dat La nivel mondial, Cristiano Ronaldo se laudă cu ce valorează peste 25 de milioane de euro.

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Tavi Popescu, urmărit de una dintre cele mai frumoase femei din online

Tavi Popescu are succes și dincolo de terenul de fotbal. Tânărul jucător al fostei campioane a României a fost monitorizat atent la meciurile recente de de una dintre cele mai frumoase femei din mediul online din România. La meciul tur dintre FCSB și Auda, pierdut de roș-albaștrii, scor 2-3, au asistat 13.319 suporteri.

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, o înfocată fană a roș-albaștrilor, dar mai ales a lui Octavian Popescu. El a marcat pe Ghencea chiar sub privirile ei, după ce pentru Conference League cu FC Botoșani.