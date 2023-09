Octavian Popescu a răbufnit după ce . Selecționerul României U21 a considerat că fotbalistul celor de la FCSB nu-i va putea ajuta pe „tricolori” la debutul cu Albania U21 din preliminariile Euro U21 din 2025. Marius Niculae l-a certat pe tânărul fotbalist al vicecampioanei.

Octavian Popescu, „taxat” direct de la naționala României U21: „Trebuie să îți aștepți rândul, nu să dai declarații!”

După victoria FCSB-ului cu Universitatea Craiova, scor 3-0, în care a oferit două pase decisive, Octavian Popescu și-a vărsat frustrarea. Jucătorul vicecampioanei a lansat acuzații către Daniel Pancu, iar .

Marius Niculae a intervenit în acest scandal. Fostul atacant al naționalei României, actualmente directorul sportiv al României U21, . Marius Niculae consideră că Octavian Popescu nu trebuia să facă publice astfel de declarații.

„Jucătorul și-a dat seama că a greșit. Nu are nevoie de astfel de declarații. Selecția s-a făcut cu mult înainte de ultima etapă. E decizia antrenorului și jucătorul trebuie să o respecte.

Deși poate meritam la un moment dat să fiu convocat la echipa națională nu am ieșit public să zic că trebuia să fiu convocat la echipa națională.

Trebuie să îți aștepți rândul, iar răspunsul jucătorului trebuie să fie pe teren. Eu așa am făcut în cariera mea. Am demonstrat pe teren și în final dacă am meritat am fost la echipa națională”, a declarat Marius Niculae.

Marius Niculae, analiza atacanților convocați de Edi Iordănescu în lotul României: „E timpul să facă diferența”

Denis Alibec, George Pușcaș și Daniel Bîrligea sunt cei trei atacanți pe care Edi Iordănescu i-a convocat pentru „dubla” cu Israel și Kosovo din preliminariile Euro 2024. Marius Niculae consideră că sunt mari șanse ca selecționerul să înceapă din primul minut fie cu Alibec, fie cu Bîrligea.

„Edi Iordănescu știe cel mai bine pe cine va folosi din primul meci și cine va intra pe parcurs. Eu am încredere mare în Alibec, mai ales că mi-a promis că va fi golgheterul acestei grupe.

E timpul să facă diferența și la echipa națională, pentru că la echipa de club în sezonul trecut a demonstrat-o. Pe Bîrligea îl știu foarte bine de la naționala de tineret a României.

Este un jucător care dă 100%, care aleargă foarte bine și marchează. E într-o formă bună, chiar dacă în ultimul meci nu i-a reușit. Pușcaș este o soluție. Nu știu dacă va începe cu el Edi Iordănescu din primul minut, dar ceilalți doi au mari șanse”, a mai spus Marius Niculae.

Rrahmani, principalul pericol pentru România cu Kosovo: „Moldovan va găsi antidotul”

Albion Rrahmani a sosit în această vară la Rapid, mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Atacantul kosovar s-a integrat rapid și a marcat patru goluri în două meciuri în Giulești.

Grație formei pe care o arată, atacantul a fost convocat în naționala Kosovo pentru meciurile cu Elveția și România. Marius Niculae este de părere că Horațiu Moldovan, colegul de la Rapid, știe cum să-l oprească pe Rrahmani.

„Este un jucător bun care a demonstrat încă din primele etape că știe foarte bine să marcheze goluri. Moldovan îl știe cel mai bine pentru că se antrenează cu el și cu siguranță va găsi antidotul să nu marcheze goluri”, a încheiat Marius Niculae.