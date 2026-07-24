Octavian Popescu, urmărit de una dintre cele mai frumoase femei din online. Focoasa brunetă a furat toate privirile la FCSB – Auda 2-3. Foto exclusiv

Octavian Popescu (23 de ani) este cel mai în formă fotbalist de la FCSB. A arătat-o și în meciul cu Auda, prima manșă a „dublei” din turul 2 preliminar Conference League. „Șeptarul” roș-albaștrilor a marcat un gol și a fost urmărit din tribune de celebra sa fană.
La meciul dintre FCSB și Auda, pierdut de roș-albaștrii, scor 2-3, au asistat 13.319 suporteri. Printre aceștia s-au numărat și Roxana Buzoiu, o înfocată fană a roș-albaștrilor, în general, și a lui Octavian Popescu, în special. Sub privirile focoasei brunete, „șeptarul” de la FCSB a ieșit din nou la rampă și a marcat golul de 1-1.
Totuși, Roxana nu i-a purtat noroc echipei lui Marius Baciu, așa cum s-a întâmplat la meciul cu FC Botoșani, din finalul sezonului trecut. Fosta campioană a României a pierdut cu 2-3 în fața letonilor de la FK Auda, pe care trebuie să îi bată în deplasare pentru a se califica. FK Auda – FCSB, a doua manșă a „dublei” din Conference League, este programată joi, 30 iulie, de la ora 19:00.
Pe plan personal, lui Tavi Popescu pare să îi priască meciurile la care Roxana Buzoiu se află în tribune. Noul „șeptar” al echipei lui Marius Baciu a marcat un gol de senzație, în primăvară, atunci când FCSB a învins-o pe FC Botoșani, scor 4-3, în semifinala barajului de calificare în Conference League. Și atunci, Roxana Buzoiu a fost prezentă în Ghencea și a văzut pe viu victoria roș-albaștrilor.
Vedeta online a fost chiar și pe „Arcul de Triumf”, acolo unde s-a disputat Dinamo – FCSB 1-2, finala barajului de calificare în preliminariile Conference League. Octavian Popescu a strălucit și în acel meci, când a centrat perfect la golul din care roș-albaștrii au deschis scorul prin Joyskim Dawa. Din păcate, superba brunetă a avut parte de un conflict cu fanii dinamoviști chiar în timpul partidei. Câțiva fani au recunoscut-o pe frumoasa susținătoare a FCSB-ului și i-au adresat injurii.