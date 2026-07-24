Sport

Octavian Popescu, urmărit de una dintre cele mai frumoase femei din online. Focoasa brunetă a furat toate privirile la FCSB – Auda 2-3. Foto exclusiv

Octavian Popescu a avut o nouă evoluție entuziasmantă pentru FCSB, chiar dacă echipa sa a pierdut cu FK Auda, scor 2-3. De evoluția „șeptarului” s-a bucurat și faimoasa sa susținătoare
Cristian Măciucă
24.07.2026 | 07:30
Octavian Popescu urmarit de una dintre cele mai frumoase femei din online Focoasa bruneta a furat toate privirile la FCSB Auda 23 Foto exclusiv
SPECIAL FANATIK
Octavian Popescu, urmărit de Roxana Buzoiu la FCSB - Auda 2-3 Foto: colaj Fanatik
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Octavian Popescu (23 de ani) este cel mai în formă fotbalist de la FCSB. A arătat-o și în meciul cu Auda, prima manșă a „dublei” din turul 2 preliminar Conference League. „Șeptarul” roș-albaștrilor a marcat un gol și a fost urmărit din tribune de celebra sa fană.

Roxana Buzoiu, porte-bonheur pentru Octavian Popescu

La meciul dintre FCSB și Auda, pierdut de roș-albaștrii, scor 2-3, au asistat 13.319 suporteri. Printre aceștia s-au numărat și Roxana Buzoiu, o înfocată fană a roș-albaștrilor, în general, și a lui Octavian Popescu, în special. Sub privirile focoasei brunete, „șeptarul” de la FCSB a ieșit din nou la rampă și a marcat golul de 1-1.

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Roxana Buzoiu, prezentă în Ghencea la FCSB - FK Auda 2-3. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu
Roxana Buzoiu, prezentă în Ghencea la FCSB – FK Auda 2-3. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Totuși, Roxana nu i-a purtat noroc echipei lui Marius Baciu, așa cum s-a întâmplat la meciul cu FC Botoșani, din finalul sezonului trecut. Fosta campioană a României a pierdut cu 2-3 în fața letonilor de la FK Auda, pe care trebuie să îi bată în deplasare pentru a se califica. FK Auda – FCSB, a doua manșă a „dublei” din Conference League, este programată joi, 30 iulie, de la ora 19:00.

Tavi Popescu, al doilea gol sub privirile superbei sale fane

Pe plan personal, lui Tavi Popescu pare să îi priască meciurile la care Roxana Buzoiu se află în tribune. Noul „șeptar” al echipei lui Marius Baciu a marcat un gol de senzație, în primăvară, atunci când FCSB a învins-o pe FC Botoșani, scor 4-3, în semifinala barajului de calificare în Conference League. Și atunci, Roxana Buzoiu a fost prezentă în Ghencea și a văzut pe viu victoria roș-albaștrilor.

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Vedeta online a fost chiar și pe „Arcul de Triumf”, acolo unde s-a disputat Dinamo – FCSB 1-2, finala barajului de calificare în preliminariile Conference League. Octavian Popescu a strălucit și în acel meci, când a centrat perfect la golul din care roș-albaștrii au deschis scorul prin Joyskim Dawa. Din păcate, superba brunetă a avut parte de un conflict cu fanii dinamoviști chiar în timpul partidei. Câțiva fani au recunoscut-o pe frumoasa susținătoare a FCSB-ului și i-au adresat injurii.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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