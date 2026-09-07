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Octavian Popescu rămâne un jucător cu calități remarcabile, greu de egalat. Deși există variante de transfer din străinătate, cum ar fi Levadiakos, niciuna nu este luată în calcul serios. În jurul său, se vorbește că „nu găsim un jucător să se apropie de suma calităților lui”, dar consistența în meciurile oficiale și disciplina în viața personală rămân aspecte de îmbunătățit.

Octavian Popescu, dorit la o echipă din străinătate

Marius Șumudică a declarat în direct la FANATIK SUPERLIGA că Nu e prima dată când antrenorul ardelenilor îl vrea pe talentatul fotbalist al roș-albaștrilor. Șumudică îl dorea Tavi și în perioada în care o pregătea pe Al-Okhdood din Arabia Saudită. Chiar dacă Gigi Becali a transmis că e dispus să renunțe la fotbalistul din Nucet, Mihai Stoica a venit cu o altă variantă.

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„În niciun caz la CFR Cluj. Mai e o variantă de la Levadiakos, dar nici aia nu e de luat în calcul. E nervos, trebuie să se reseteze. Dacă îi luăm calitățile, nu găsim un jucător care să se apropie de suma calităților lui. Dar trebuie să fie dublate de o consistență în exprimarea lui la partidele oficiale și să își pună ordine în viață.

Trebuie să își pună ordine în viață. Când el va da totul fotbalului, îi va da și fotbalului înapoi. La el, perioada de adolescență încă se prelungește. Am întâlnit în viață mulți adolescenți întârziați”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1, potrivit

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Tavi Popescu s-ar putea întâlni la Levadiakos cu foștii colegi de la FCSB

Dacă ar ajunge la Levadiakos, Octavian Popescu ar fi antrenat din nou de pe care i-a avut și la FCSB. La gruparea din Super Liga Greciei evoluează și doi foști colegi ai lui Tavi Popescu, Alexandru Pantea și Adrian Șut. În acest sezon, „șeptarul” roș-albaștrilor are 4 assist-uri și 1 gol în cele 8 meciuri în care a evoluat în toate competițiile.