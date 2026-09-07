Sport

Variantă surpriză din străinătate pentru Octavian Popescu: „Nu găsim un jucător să se apropie de suma calităților lui”

Octavian Popescu nu duce lipsă de oferte. „Șeptarul” FCSB-ului e dorit inclusiv de Marius Șumudică la CFR Cluj. Pentru fotbalistul roș-albaștrilor se interesează însă și o echipă din străinătate
Cristian Măciucă
07.09.2026 | 05:30
Varianta surpriza din strainatate pentru Octavian Popescu Nu gasim un jucator sa se apropie de suma calitatilor lui
ULTIMA ORĂ
Variantă surpriză din străinătate pentru Octavian Popescu: „Nu găsim un jucător să se apropie de suma calităților lui”. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Octavian Popescu rămâne un jucător cu calități remarcabile, greu de egalat. Deși există variante de transfer din străinătate, cum ar fi Levadiakos, niciuna nu este luată în calcul serios. În jurul său, se vorbește că „nu găsim un jucător să se apropie de suma calităților lui”, dar consistența în meciurile oficiale și disciplina în viața personală rămân aspecte de îmbunătățit.

Octavian Popescu, dorit la o echipă din străinătate

Marius Șumudică a declarat în direct la FANATIK SUPERLIGAdorește să îl ia la CFR Cluj pe Octavian Popescu. Nu e prima dată când antrenorul ardelenilor îl vrea pe talentatul fotbalist al roș-albaștrilor. Șumudică îl dorea Tavi și în perioada în care o pregătea pe Al-Okhdood din Arabia Saudită. Chiar dacă Gigi Becali a transmis că e dispus să renunțe la fotbalistul din Nucet, Mihai Stoica a venit cu o altă variantă.

ADVERTISEMENT

„În niciun caz la CFR Cluj. Mai e o variantă de la Levadiakos, dar nici aia nu e de luat în calcul. E nervos, trebuie să se reseteze. Dacă îi luăm calitățile, nu găsim un jucător care să se apropie de suma calităților lui. Dar trebuie să fie dublate de o consistență în exprimarea lui la partidele oficiale și să își pună ordine în viață.

Trebuie să își pună ordine în viață. Când el va da totul fotbalului, îi va da și fotbalului înapoi. La el, perioada de adolescență încă se prelungește. Am întâlnit în viață mulți adolescenți întârziați”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1, potrivit orangesport.ro.

ADVERTISEMENT
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care...
Digi24.ro
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost păcăliți turiștii de inteligența artificială

Tavi Popescu s-ar putea întâlni la Levadiakos cu foștii colegi de la FCSB

Dacă ar ajunge la Levadiakos, Octavian Popescu ar fi antrenat din nou de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, pe care i-a avut și la FCSB. La gruparea din Super Liga Greciei evoluează și doi foști colegi ai lui Tavi Popescu, Alexandru Pantea și Adrian Șut. În acest sezon, „șeptarul” roș-albaștrilor are 4 assist-uri și 1 gol în cele 8 meciuri în care a evoluat în toate competițiile.

ADVERTISEMENT
Fiica lui Gigi Becali a aflat cât trebuie să plătească, după lovitura primită...
Digisport.ro
Fiica lui Gigi Becali a aflat cât trebuie să plătească, după lovitura primită de la instanță
Transfer surpriză pregătit de Rapid! Victor Angelescu a făcut anunțul după succesul de...
Fanatik
Transfer surpriză pregătit de Rapid! Victor Angelescu a făcut anunțul după succesul de la Galați: „E posibil să plece cineva”
Bogdan Baratky, editorial după victoria dramatică a Rapidului: „3 puncte pe reacția lui...
Fanatik
Bogdan Baratky, editorial după victoria dramatică a Rapidului: „3 puncte pe reacția lui Pancu”
Gigi Becali a dezvăluit antrenorul pe care a vrut să îl numească la...
Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit antrenorul pe care a vrut să îl numească la FCSB în locul lui Baciu: “Noroc că nu a răspuns la telefon!”
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Atac dezlănțuit în direct: 'Gino Iorgulescu, ești complice la crimă, nesătulule! L-ai scos...
iamsport.ro
Atac dezlănțuit în direct: 'Gino Iorgulescu, ești complice la crimă, nesătulule! L-ai scos pe criminal din România, îți bați joc de popor. Și Ponta e băgat până la gât în treaba asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!