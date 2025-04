Octavian Strunilă și povestea de dragoste care i-a schimbat viața. Actorul a trăit o iubire ca în filme

Gazda show-ului Hai că poți!, de la Kanal D, Octavian Strunilă are o care i-a schimbat viața. Actorul din serialul Inimă de țigan a trăit o iubire ca în filme pe care nu a uitat-o nici la ora actuală.

Octavian Strunilă, mărturie sinceră despre o iubire ca-n filme

Octavian Strunilă și-a deschis sufletul și a făcut o dezvăluire fără perdea. Mărturia sa sinceră are legătură cu o iubire ca-n filme pe care a trăit-o în urmă cu foarte mulți ani. Prezentatorul a oferit detalii complet neașteptate.

Vedeta susține că o poveste de dragoste din perioada liceului i-a marcat existența. Acea legătură amoroasă l-a făcut să înțeleagă foarte multe lucruri, cu toate că era la o vârstă destul de fragedă. I-a adus echilibru în toate.

„În liceu am avut norocul să am o viață foarte frumoasă. Am avut acea relație pe care o vedem în filme. Încă din clasa a zecea am avut iubită, eram mereu împreună cu grupul de prieteni.

A fost un lucru important, pentru că m-a echilibrat cumva pentru tot restul vieții. În acea perioadă am descoperit ce înseamnă să te cerți, să te împaci, să iubești într-o relație.

Aveam și gașca mea și eram tot timpul așteptat pentru glumele mele și buna dispoziție pe care o cream”, a dezvăluit prezentatorul emisiunii Hai că poți, Octavian Strunilă, într-un interviu pentru revista .

Cine este Octavian Strunilă

Octavian Strunilă este cunoscut pentru rolurile pe care le-a interpretat, dar puțini știu despre viața sa personală. a studiat informatica în liceu și apoi, a intrat la Facultatea de Studii Economice. A abandonat studiile după numai un an pentru o altă pasiune, actoria.

Ulterior, prezentatorul de la Kanal D a studiat și a absolvit Facultatea de Teatru, la clasa actorie. Mai târziu, a intrat la Universitatea Națională de Teatru și Film I.L. Caragiale, având două diplome de master: în regie de film și scenaristică.

În momentul de față, are contract cu un teatru privat, Teatrul Metronom București. Octavian Strunilă scrie și regizează piese. În planul amoros, cunoscutul artist este căsătorit cu Oana de 17 ani și împreună au doi copii.