Octavian Vâlceanu, mândru după CFR Cluj – U Craiova 0-0: „Am arătat încă o dată că suntem o echipă puternică”. Mesaj pentru Ștefan Baiaram

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Etapa a 15-a din SuperLiga a venit în seara zilei de duminică, 8 noiembrie, cu meciul dintre CFR Cluj și U Craiova. Deși, pe hârtie, se anunța un duel aprig, partida s-a încheiat la egalitate, fără goluri marcate. Octavian Vâlceanu crede că acest rezultat va ridica cu siguranță moralul său și al colegilor. Portarul a avut un mesaj din suflet și pentru Ștefan Baiaram, încercat de problemele de sănătate ale tatălui său.

Octavian Vâlceanu, mândru de remiza obținută de echipa lui contra Universității Craiova

Octavian Vâlceanu a menținut intactă poarta CFR-ului în duelul contra campioanei României. Portarul ardelenilor a spus că echipa lui avea ca obiectiv cel puțin un punct în această confruntare și că rezultatul final le dă încredere lui și colegilor săi. „E un rezultat pozitiv astăzi, pentru că e o echipă care se luptă în continuare la campionat. Noi ne doream lucrul ăsta, cel puțin un punct astăzi. Am arătat încă o dată în plus că suntem o echipă puternică acasă. Plecăm cu un moral bun și putem pregăti în liniște meciul următor. Pauza este binevenită, pentru că mai putem să punem la punct unele lucruri, ne vom pregăti bine și vedem ce putem scoate după această perioadă. Noi cred că am făcut astăzi un meci bun defensiv, am avut și ceva situații în care puteam înscrie, dar am pornit de la premisa să nu luăm gol și din fericire ne-a ieșit lucrul acesta”.

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Jucătorul a avut un mesaj și pentru Ștefan Baiaram, , dar a vorbit ulterior și despre din cauza datoriilor. „Îi transmitem susținere lui Baiaram, suntem alături de el. Am văzut că n-au făcut schimbări. Noi ne pregătisem pentru toate scenariile și nu e ușor nici pentru ei să aibă meciul în Europa și, practic a treia zi, să vină să joace o deplasare la Cluj.

Având în vedere că e clean sheet, da, este o seară bună atât pentru mine, cât și pentru toată echipa, pentru că am făcut un efort colectiv astăzi defensiv și ne bucurăm pentru asta! (n.r. – despre depunctare) Se vorbește, se vorbește, într-adevăr… am citit și noi, dar momentan nu este nicio depunctare. Ar urma, din ce am înțeles, în decembrie, dar dacă va fi, vom merge în continuare, ne vom lua punctele pe teren și vom vedea la final de campionat cum stăm!”.

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Octavian Vâlceanu, fericit de laudele primite din partea lui Marius Șumudică

Portarul gazdelor a precizat că și că le-a oferit câteva zile libere, mândru de munca prestată de elevii săi. „Mister ne-a felicitat, ne-a spus că avem câteva zile libere, a spus că este mândru de noi și ne vom pregăti după ce ne întoarcem. Nu e ușor, pentru că au fost multe, multe plecări. Dar noi avem un grup bun și vom fi pregătiți pentru ce urmează”, a spus Octavian Vâlceanu la flash-interviu.

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