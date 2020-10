Odegaard și Haaland râd de “tricolori” după umilință: “Trebuia să dau 5 sau 6 goluri!”

Naționala României a fost umilită în Norvegia, scor 0-4, într-unul dintre cele mai slabe meciuri din ultimul deceniu pentru “tricolori”. Elevii lui Rădoi au căzut pe locul 3 în Liga Națiunilor și dacă nu vor bate Austria miercuri, sunt șanse minime să mai încheie pe primul loc.

Apărarea României a fost făcută vraiște de starurile norvegienilor: Martin Odegaard și Erling Haaland. Mijlocașul lui Real Madrid a dat câteva pase luminoase, în timp ce vedeta lui Dortmund a reușit să marcheze un hattrick.

După ce n-au umilit, cei doi jucători au fost bine dispuși la declarațiile de după meci spunând că a fost distractiv să joace împotriva “tricolorilor”:

„A fost «secetă». E bine să joc alături de el, mă simt bine pe teren. Trebuia să fi marcat 5 sau 6 goluri, mă deranjează puțin, dar e bine că Odegaard și-a revenit în sfârșit și mi-a pasat. Trebuie să construim pe asta. Trebuie să îndrăznim să jucăm fotbal, atunci suntem buni!”, a spus Haaland.

Mijlocașul lui Real Madrid, Martin Odegaard, a declarat că îi pare rău că echipa nu a avut aceeași evoluție și împotriva Serbiei, în meciul de baraj pentru Euro 2021, pierdut de nordici:

“Este un lux să joci alături de astfel de fotbaliști. Înscrie în majoritatea ocaziilor, chiar dacă a ratat vreo două șanse, ceea ce știu că îl deranjează puțin. E foarte bine să joci alături de Erling și de Alex (n.red. Alexander Sorloth), care este la rândul lui foarte bun.

A fost distractiv astăzi. Am fost buni și am avut o agresivitate și o cursivitate diferite. Am utilizat bine mingea și am fost duri în defensivă, păcat că nu am fost la fel și cu Serbia”, a spus Odegaard.

România a căzut pe locul 3 în Liga Națiunilor

România a căzut pe locul 3 în această grupă după înfrângere, și trebuie să câștige împotriva Austriei dacă vrea să păstreze șanse pentru primul loc, care ar putea asigura un loc de baraj pentru CM 2022.

Returul dintre România și Norvegia se va disputa pe 15 noiembrie, de la ora 21:45 pe teren propriu.

