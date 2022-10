Odense – CSM Bucureşti 27-31, în EHF Champions League. Victorie categorică pentru ”tigroaice” care urcă pe locul 2. Video

Odense are doar 13 jucătoare pe foaia de joc. CSM Bucureşti are o şansă bună de a obţine încă o victorie.

Meciul Odense – CSM Bucureşti are loc duminică, 9 octombrie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a 4-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Vipers Kristiansund este lider în această grupă cu punctaj maxim după trei etape, urmate de Danezele sunt pe locul 4, dar au numai două puncte, victorie la scor acasă cu Banik Most din Cehia. Tot duminică, .

Unde se joacă meciul Odense – CSM Bucureşti

Confruntarea Odense – CSM Bucureşti se desfăşoară duminică, 9 octombrie, de la ora 17:00 în Sydbank Arena din localitatea daneză. Sala are o capacitate de 2500 de locuri şi serveşte pentru meciurile de handbal feminin dar şi pentru turneele naţionale şi internaţionale de badminton, Openul Danemarcei având loc aici an de an începând din 2009.

Echipa de handbal feminină este a doua ca impact în rândul iubitorilor de sport din Odense, după cea masculină de fotbal care activează la nivelul primei divizii. La meciurile fetelor asistă meci de meci cel puţin 1500 de spectatori, dar la partidele cu miză mare nu mai există locuri în sală şi biletele se vând online cu cel puţin două săptămâni înainte.

Cine transmite la TV partida Odense – CSM Bucureşti

Partida Odense – CSM Bucureşti se joacă duminică, 9 octombrie, de la ora 17:00, în Sydbank Arena din localitea daneză, în etapa a 4-a a grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin şi este transmisă în direct de posturile Digi Sport, Orange Sport şi Prima Sport. O mai puteţi urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Vestea bună este că antrenorul Adi Vasile are tot lotul la dispoziţie, jucătoarele străine care au fost plecate la acţiuni ale echipelor lor naţionale revenind sănătoase la pregătiri. Obiectivul stabilit de Primăria Capitalei este calificarea în Final Four, altfel primarul general Nicuşor Dan a anunţat că va lua măsuri drastice, finanţarea urmând a fi redusă masiv.

Cine este Odense Handbol

Odense Handbol este echipa ultimilor ani în Danemarca. A câştigat ultimele două ediţii de campionat şi Cupa, acestea fiind, de altfel şi singurele performanţe din istoria clubului. În Europa nu a avut nici o realizare notabilă, deşi nu se poate spune că nu are un lot cu multe jucătoare de bună calitate.

Antrenorul Ulrich Kirkely nu va putea conta pe aportul unei jucătoare de top din lot, olandeza Lois Abbingh, care a jucat şi în campionatul nostru la Baia Mare, aceasta fiind însărcinată. În fapt Odense este aproape o combinată între daneze şi olandeze, ultimele, fără Abbingh, fiind patru active.

Cote la pariuri la jocul Odense – CSM Bucureşti

Pentru casele de pariuri echipa care primeşte prima şansă la victorie este cea bucureşteană. CSM are cotă de 1,80 pentru a bifa a treia victorie în grupe iar danezele au primit 2,80 pentru a fi ele cele care să obţină punctele. Şansă dublă X2 are cotă de 1,40 iar şansă dublă 1X are cotă de 1,75. Over 52,5 goluri are cotă 1,85.

Nu există nici un precedent între cele două echipe. Antrenorul Adi Vasile spunea înaintea meciului că echipa s-a pregătit bine şi poate obţine un rezultat pozitiv. Singurul aspect care îl îngrijora oarecum pe antrenorul CSM-ului era legat de cele opt ore de călătorie până la Odense, el punând problema recuperării jucătoarelor.