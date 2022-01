Ce este Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Când ar putea finaliza România negocierile de aderare la „Clubul Bogaților”

Cu sediul la Paris, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este un for interguvernamental din care fac parte cele mai bogate 38 de state ale lumii, Costa Rica fiind ultimul membru care s-a alăturat organizației în mai, 2021. China și Rusia nu fac parte din OECD. În anul 2017, PIB-ul țărilor OECD reprezenta peste 60% din PIB-ul global.

Ce este Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

OECD care are ca obiect de activitate identificarea, diseminarea şi evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru asigurarea creşterii economice și prosperității în rândul statelor membre. Activitatea organizației se concentrează pe patru direcții prioritare: eficientizarea mecanismelor pieții economice, îmbunătăţirea şi consolidarea politicilor fiscale naţionale, valorificarea capitalului uman și promovarea inovației economice.

Organizația oferă un cadru în care guvernele pot să își coordoneze politicile interne și internaționale, un forum, unde presiunea egală poate acționa ca un stimulent pentru îmbunătățirea politicilor publice. Cu o istorie de peste 50 de ani, OCDE constituie o autoritate în domeniul elaborării de analize, recomandări, date comparative și statistici economice și sociale.

OECD are în structura sa un Consiliu, format din reprezentanţii statelor membre, se întruneşte periodic la Paris cu scopul de a stabili, pe bază de consens, direcţiile şi obiectivele prioritare; Aproximativ 250 de comitete formate din experţi în diferite domenii (comerţ, investiţii, mediu, educaţie etc.) care identifică şi dezbat cele mai bune practici în sectoare specifice și un secretar general care joacă rolul de președinte al Consiliului, asigurând interfaţa între delegațiile naționale și secretariat.

Când ar putea adera România la OECD

Autoritățile de la București au subliniat marți, 25 ianuarie, după ce România a primit oficial invitația de a începe negocierile de aderare la OECD că acesta, după aderarea la NATO și UE, reprezintă un obiectiv strategic al țării noastre în ultimele decenii. În fapt, România și-a depus prima oară candidatura în anul 2004, iar apoi a reînnoit-o în 2012, 2016 și 2017.

În ceea ce privește criteriile de aderare pentru țările candidate cele mai importante sunt şi a unei democraţii funcţionale și dimensiunea şi importanţa economică a statului candidat. La fel, aderarea se face în baza principiul beneficiului reciproc pentru OCDE şi statul candidat. Trebuie subliniat că, pentru invitația la începerea negocierilor, a trebuit să existe și şi consensul politic al membrilor OECD pe marginea candidaturii române, adică susţinerea politică a tuturor membrilor organizaţiei. În 2017, Budapesta a anunțat că susține candidatura României, însă după ce ridicase o .

În același an, criteriile generale pentru aderarea țărilor candidate au fost completate cu un nou set de parametri de analiză menite să asigure transparență și obiectivitate procesului de evaluare. Au fost astfel introduși parametrii mai detaliați și cu un grad sporit de cuantificare (gradul de pregătire – state of readiness; asumarea valorilor organizaţiei – like-mindedness; gradul de cooperare cu structurile OCDE – engagement with the OECD, profilul regional în ansamblul organizaţiei – regional profile within the OECD).

„Etapa negocierilor va presupune o evaluare riguroasă a alinierii țării noastre la instrumentele și bunele practici ale Organizației, realizată de peste 20 de comitete tehnice ale OCDE, în baza unei foi de parcurs ce va fi elaborată în perioada următoare.

Această etapă complexă și intensă va implica adoptarea unor măsuri într-un spectru larg de domenii, în spiritul valorilor OCDE și în beneficiul bunăstării cetățenilor. Procesul de aderare va impulsiona continuarea reformelor interne și îmbunătățirea politicilor în toate domeniile de activitate economică şi socială, cu accent pe guvernanță publică, investiții și fiscalitate, dezvoltare sustenabilă, protecția mediului și acțiunea climatică, integritate publică și politici anticorupție, educație, tranziție digitală”, a transmis Guvernul României după invitația primită de la OECD.

În ceea ce privește durata procesului de pre-aderare, se poate observa după cazul altor state că aceasta poate dura câțiva ani. Spre exemplu, Slovenia a aderat la OECD în mai 2010, după ce a început negocierile în mai 2007. , discuțiile de aderare au fot demarate la 16 mai 2007, iar în 10 mai a fost trimisă invitația de aderare de către OECD. Costa Rica, , a reușit acest lucru după cinci ani de negocieri.

Nicolae Ciucă a transmis miercuri, 26 ianuarie, într-un comunicat de presă, că, în prezent, România este aderentă la 6 din cele 8 standarde esenţiale pentru aderare: declaraţia privind Investiţiile; principiile Guvernării Corporatiste; principiile pentru Elaborarea Politicilor Internetului; recomandarea Bunelor Practici în Statistică; cadrul Inclusiv al BEPS – Erodarea Bazei şi Schimbarea Profitului; forumul Global al Transparenţei şi Schimbului de Informaţie.

“În lunile următoare, România va începe activităţile aferente aderării la Codurile de liberalizare. De asemenea, România şi-a exprimat deja intenţia de a adera la Convenţia OCDE Anti-Mită. Toate aceste angajamente se transpun în reforme relevante pentru modernizarea economiei ţării noastre”, se mai arată în comunicat.

Avantajele aderării la OECD

Analizele economice au arătat că aderarea la OECD are un efect puternic asupra creșterii comerțului unui stat, în ciuda faptului că organizația nu are nicio putere formală de a impune liberalizarea pe acest sector, nefiind nici dedicată liberalizării ca scop. Răspunsul economiștilor pentru acest efect stă în faptul că și că ele sunt similare în aceste țări, ceea ce reduce semnificativ costurile de tranzacționare.

posibilele avantaje ale aderării la această organizație. Astfel, MAE subliniază că apartenenţa României la clubul restrâns al economiilor dezvoltate şi recunoaşterea implicită va avea un impact asupra ratingului de ţară şi atragerii investiţiilor străine, plus o imagine favorabilă a României în fața marilor economii ale lumii.

În ceea ce privește beneficiile concrete, România va avea acces la informațiile necesare în domeniile cheie pentru țara noastră (cadrul de guvernare, reforma legislativă, anti-corupţia, politica fiscală), și va putea beneficia de „asistență în materie de politici publice din partea membrilor OCDE prin realizarea periodică de evaluări ale politicilor României în domenii specifice (peer reviews) şi emiterea recomandărilor privind îmbunătăţirea acestora”, arată MAE.

Aderarea la OECD la 30 de ani după căderea Comunismului

Marius Ghincea, expert în politici publice și cadru universitar la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, sublinia într-o postare pe pagina sa de Facebook că, prin aderarea la OECD, România marchează un progres uimitor făcut în ultimele decenii.

„Aderarea României la OECD semnalizează că România a ajuns la un nivel de dezvoltare economică fără precedent în istoria sa ca stat și națiune. Suntem țară dezvoltată. Suntem țară cu o economie cu venituri ridicate. Suntem o țară cu un indice de dezvoltare umană foarte ridicat. Da, suntem încă relativ săraci dacă ne comparăm cu SUA sau Germania, dar suntem cei mai săraci din rândul celor mai bogați. E ca și cum ești un elev de 8 într-o clasă cu elevi de 10. Invariabil te simți prost. Dar 90% din populație lumii trăiește în economii cu dezvoltare și calitate a vieții mai redusă decât a României.

Nu cred că conștientizăm suficient cât de fenomenali au fost ultimii 20 de ani. De la una dintre cele mai sărace economii ale lumii, care primea haine și conserve drept ajutoare umanitare în anii 1990, la o economie din aceeași categorie cu SUA și Germania. Din poziția de beneficiar de ajutoare umanitare de strictă necesitate la statutul de țară care oferă ea ajutoare umanitare și de dezvoltare altor state”, a scris Marius Ghincea.