Ofensivă totală pe piața transferurilor! Clubul din SuperLiga își aduce fotbalist din țara lui Messi

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Formația unde s-a lansat în antrenorat regretatul Mircea Lucescu a bătut palma cu un atacant argentinian. Fotbalistul adus de „corbi” este Angel Gillard. Jucătorul a împlinit 24 de ani în ianuarie și a jucat ultima dată în prima ligă din Chile, la Deportes Concepcion.

Un nou transfer la Corviunul. Atacant format în Argentina, consacrat în Chile

Gillard, al cărui post de bază este extremă stânga, a fost format în țara natală, la Chacarita și Ballester. La 18 ani, fotbalistul a trecut în Chile, la Vial, unde a jucat până în ianuarie 2025, când a trecut la Concepcion.

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Cotat la 250.000 de euro pe transfermarkt, Angel Gillard are 72 de meciuri oficiale în primele două ligi chiliene și în Cupa statului amintit. În aceste partide, jucătorul a dat 16 goluri și trei pase decisive.

Al optulea transfer al verii, după achiziții de la Dinamo, U Cluj, UTA, Steaua

Gillard este al optulea transfer al verii pentru echipa nou-promovată în Superliga, care a câștigat Liga a 2-a. care a fost titular la primul meci disputat de țara sa la Campionatul Mondial, 1-3 cu Austria. Corvinul a mai adus în această perioadă și jucători care au evoluat sezonul trecut în Superliga.

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Este vorba de mijlocașul slovac Andrej Fabry (Universitatea Cluj-Napoca), fundașul dreapta Flavius Iacob, revenit de la împrumutul la UTA, club de unde a fost adus și mijlocașul Denis Hredzac, precum și atacantul peruan Renato Espinosa (Unirea Slobozia). Totodată, la Hunedoara a ajuns și portarul Adrian Frănculescu, împrumutat de la CFR Cluj, după sezonul petrecut la Steaua, și