Ofertă clară din Bundesliga pentru Radu Drăgușin după ce Tottenham a închis „pista Roma” pentru român

Radu Drăguşin este la mare căutare în această iarnă. Fundaşul român poate ajunge în Bundesliga după ce discuţiile dintre Tottenham şi AS Roma au ajuns în impas.
Marian Popovici
12.01.2026 | 17:00
Ofertă clară din Bundesliga pentru Radu Drăgușin după ce Tottenham a închis "pista Roma" pentru român
Ofertă clară din Bundesliga pentru Radu Drăgușin după ce Tottenham a închis "pista Roma" pentru român.
Radu Drăguşin a revenit după ruptura de ligamente încrucişate, care l-a ţinut departe de gazon aproape un an de zile. Fundaşul ar putea pleca de la Tottenham în această iarnă, fiind dorit de mai multe echipe.

Radu Drăguşin, ofertă de la RB Leipzig!

AS Roma şi-ar fi dorit să îl împrumute pe Drăguşin până la finalul sezonului, dar oficialii echipei londoneze nu vor să audă de un împrumut şi au închis această pistă.

În schimb, Radu Drăguşin are o ofertă clară din Bundesliga, de la Red Bull Leipzig. Fabrizio Romano a anunţat că Leipzig e gata să plătească o sumă importantă pentru un transfer definitiv, încă din această iarnă.

Mai mult decât atât, nemţii sunt gata să accepte şi varianta de transfer propusă de Tottenham, împrumut până în vară cu clauză obligatorie de cumpărare la finalul sezonului.

AS Roma pune condiţii pentru transferul definitiv al lui Drăguşin

AS Roma vrea să-l ia pe Drăguşin împrumut şi cu opţiune de transfer definitiv în anumite condiţii, printre care şi calificarea în UEFA Champions League.

Fundaşul şi-ar dori să se întoarcă în Italia unde să evolueze constant, dar ar putea ajunge în Bundesliga. În momentul în care s-a transferat la Tottenham a fost dorit şi de Bayern Munchen, dar londonezii erau în negocieri avansate şi au parafat mutarea.

  • 23 de ani are Radu Drăguşin
  • 22.000.000 de euro este cota de piaţă a lui Drăguşin
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
