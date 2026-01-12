Ofertă clară din Bundesliga pentru Radu Drăgușin după ce Tottenham a închis „pista Roma” pentru român

ADVERTISEMENT

Radu Drăguşin , care l-a ţinut departe de gazon aproape un an de zile. Fundaşul ar putea pleca de la Tottenham în această iarnă, fiind dorit de mai multe echipe.

Radu Drăguşin, ofertă de la RB Leipzig!

până la finalul sezonului, dar oficialii echipei londoneze nu vor să audă de un împrumut şi au închis această pistă.

În schimb, Radu Drăguşin are o ofertă clară din Bundesliga, de la Red Bull Leipzig. că Leipzig e gata să plătească o sumă importantă pentru un transfer definitiv, încă din această iarnă.

Mai mult decât atât, nemţii sunt gata să accepte şi varianta de transfer propusă de Tottenham, împrumut până în vară cu clauză obligatorie de cumpărare la finalul sezonului.

AS Roma pune condiţii pentru transferul definitiv al lui Drăguşin

AS Roma vrea să-l ia pe Drăguşin împrumut şi cu opţiune de transfer definitiv în anumite condiţii, printre care şi calificarea în UEFA Champions League.

Fundaşul şi-ar dori să se întoarcă în Italia unde să evolueze constant, dar ar putea ajunge în Bundesliga. În momentul în care s-a transferat la Tottenham a fost dorit şi de Bayern Munchen, dar londonezii erau în negocieri avansate şi au parafat mutarea.