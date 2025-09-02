Marius Șumudică este liber de contract din această primăvară, . Ei bine, carismaticul antrenor este pe cale să revină în fotbal, iar la FANATIK SUPERLIGA a oferit toate detaliile.

ADVERTISEMENT

„Ofertă clară! Pot semna în următoarele minute!”. Marius Șumudică, detalii de ultimă oră despre negocierile pentru revenirea în fotbal

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, , însă încă nu e decis să semneze, asta în contextul în care are un contract pe masă. Tehnicianul a transmis că se poate înțelege cu o echipă, a cărui nume nu l-a dezvăluit, dar nu e sigur dacă merită să-și asume riscul, formația fiind probabil într-o criză de rezultate.

„(n.r. – Am văzut că sunt două cluburi din Turcia interesate de tine) M-am săturat de câte se scriu despre mine! Ce adevăr să spun? Sunt niște discuții… E mult de la discuții până la a semna. Mai discut cu diferite cluburi, am mai discutat. Sunt în discuții și nu știu… La fotbal e totul posibil.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că îmi doresc și eu anumite condiții. La mine problema este staff-ul. Am 4-5 inși în staff și nu e ușor oricărei echipe să accepte staff-ul meu.

„Dacă vreau, când închid intervenția la FANATIK, semnez! Voi veți afla primii”

(n.r. – E posibil să se redeschidă lista chineză iarăși?) Hai să mai așteptăm 2-3 zile și vorbim după. În momentul de față am un contract pe masă și sunt 50-50, nu știu dacă să îl semnez. Am o ofertă clară pe care pot să o semnez în următoarele minute, însă nu sunt încă decis.

ADVERTISEMENT

Dacă vreau, când închid intervenția la FANATIK, semnez. nu sunt convins total, îmi asum un risc mare. Nu e problema de bani, doar că îmi asum un risc mare și nu vreau să închid ușa în țara respectivă. În momentul în care nu ai rezultate, se închide ușa, iar aici e un risc destul de mare. Cu siguranță că voi veți afla primii în momentul în care voi semna”, a declarat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT