Sport

Ofertă colosală pentru Alex Maxim la 36 de ani! Ce decizie a luat jucătorul lui Mirel Rădoi

Alex Maxim, idol la Gaziantep FK, echipa antrenată de Mirel Rădoi! Românul și-a diminuat semnificativ salariul și a refuzat un salariu uriaș pentru a rămâne
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.07.2026 | 16:18
Oferta colosala pentru Alex Maxim la 36 de ani Ce decizie a luat jucatorul lui Mirel Radoi
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Ofertă colosală pentru Alex Maxim! Ce decizie a luat jucătorul lui Mirel Rădoi. Foto: Hepta
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Alex Maxim (36 de ani) a devenit un adevărat idol la Gaziantep FK, echipa antrenată în prezent de Mirel Rădoi și la care mai joacă și un alt român, Deian Sorescu. Mijlocașul ofensiv a ajuns la gruparea din Turcia în ianuarie 2020, inițial sub formă de împrumut de la Mainz, iar ulterior definitiv, semnând din postura de jucător liber de contract.

Ce sacrificiu financiar uriaș a făcut Alex Maxim pentru a rămâne la Gaziantep

În tot acest timp, fostul fotbalist de la Pandurii Tg. Jiu și VfB Stuttgart a petrecut doar o scurtă perioadă sub formă de împrumut la Beșiktaș. De ceva timp, Maxim este căpitanul celor de la Gaziantep FK, iar recent a acceptat o diminuare mai mult decât semnificativă a salariului, de la 1.1 milioane de euro la 600.000 de euro, pentru a-și prelungi contractul cu echipa lui Rădoi.

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Mai mult, a refuzat un salariu dublu, deci de aproximativ 1.2 milioane de euro pe sezon, oferit de nou-promovata Corum FK, pentru a rămâne la actuala echipă. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către Memik Yilmaz, președintele celor de la Gaziantep FK. „Corum i-a oferit lui Maxim un salariu de aproximativ două ori mai mare decât cel pe care îl câștigă în prezent la clubul nostru.

Cu toate acestea, Maxim a ales să rămână la Gaziantep. Această atitudine este extrem de valoroasă atât pentru clubul nostru, cât și pentru suporterii noștri. Îi mulțumesc. Maxim nu este doar un jucător de calitate pentru echipa noastră, ci și un lider important”, a spus el, citat de presa locală.

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Alex Maxim ar fi putut fi coechipier cu Andrei Borza la Corum FK

Corum FK este nimeni alta decât noua echipă a lui Andrei Borza. Transferul tânărului fundaș stânga de la Rapid în Turcia a fost confirmat recent în exclusivitate pentru FANATIK de impresarul Giovanni Becali. „Cred că o să fie foarte frumos. Este o echipă nou-promovată, o nouă provocare pentru mine. Primul transfer în străinătate, merg cu forțe proaspete și gânduri pozitive. Dacă m-a surprins acest transfer? Da, sincer da. Ieri (n.r. miercuri) s-a finalizat totul și mă bucur, atât pot să spun”, a declarat Borza înainte de plecarea din România. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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