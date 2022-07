Ofertă concretă pentru un titular de la FCSB: “Mi s-au oferit două milioane de euro!”. Cum a răspuns Gigi Becali

Ștefan Târnovanu și-a câștigat sezonul trecut postul de titular la FCSB și a avut prestații impresionante. în partida cu Saburtalo, la unica reușită a partidei, dar și în Georgia a avut multe intervenții de top.

Gigi Becali, ofertă concretă pentru Ștefan Târnovanu. Câți bani a primit și cât își dorește pentru a-l lăsa pe portar să plece de la FCSB

Portarul de 21 de ani a stârnit interes din partea altor echipe, anunță Gigi Becali. Patronul FCSB a refuzat o ofertă concretă pentru Târnovanu, aparent destul de atractivă: două milioane de euro.

Am avut ofertă pentru Târnovanu, m-au întrebat dacă vreau două milioane de euro. Ce, sunt cerșetor? Să vând portar… Eu nu vreau să recuperez două milioane, vreau să recuperez 20. Când sunt 20, nu poți să recuperezi două. Trebuie să gestionezi afacerea și să iei 20.

Dacă ai un diamant, trebuie să îl șlefuiești și să iei banii pe cât e valoarea lui. Eu am dat totuși un preț pentru Târnovanu. Am zis că vreau 10 milioane de euro. ‘Păi cum bre nea Gigi’, nu i-a convenit. Păi are 1,98, 21 de ani (n.r. – Târnovanu are 22 de ani), e 10 milioane de euro”, a declarat Gigi Becali la ProArena.

Gigi Becali nu renunță la Ștefan Târnovanu decât pentru 10 milioane de euro. Dar este dispus să îl cedeze pe Andrei Vlad cu 500.000 de euro

Totuși, Gigi Becali le-a oferit și o variantă de rezervă, mult mai accesibilă, celor interesați de Târnovanu. Andrei Vlad este de vânzare la reducere. “Messi al portarilor” poate pleca fără probleme: “Le-am spus că pe Vlad vreau doar 500.000 de euro”, a mai precizat Becali.

Decizia de a refuza oferta pentru Ștefan Târnovanu este oarecum surprinzătoare în condițiile în care Gigi Becali a anunțat în ultima perioadă în mai multe rânduri că vrea să lichideze tot și să se retragă din fotbal.

Cotat la 700.000 de euro conform Transfermarkt.de, Ștefan Târnovanu a împlinit 21 de ani îl luna mai. A jucat 10 partide în sezonul trecut în campionat, toate în play-off. Prestațiile sale au fost extrem de apreciate și în acest sezon a început ca titular și în SuperLigă și în Conference League.

Ștefan Târnovanu a fost convocat la echipa națională, dar nu a apucat să debuteze. Andrei Vlad a jucat într-o partidă amicală sub “tricolor”

Ștefan Târnovanu a fost crescut la ACSM Poli Iași și a mai jucat la Miroslava și Sportul Snagov înainte de a fi transferat la FCSB în 2020. A fost în lotul României la ultima acțiune a echipei naționale, dar nu a debutat încă. A jucat în schimb o partidă pentru selecționata U21.

Andrei Vlad a ajuns pe banca de rezerve după o gafă comisă într-o partidă pierdută de FCSB la Pitești, cu FC Argeș. De atunci nu a mai fost folosit în echipa de start, mai ales în condițiile evoluțiilor excelente ale lui Târnovanu.

Andrei Vlad a debutat la echipa națională a României în iunie 2021, într-un amical pierdut în fața Georgiei, scor 1-2. Acea selecție a rămas și singura pentru el. Este și el cotat tot la 700.000 de euro.

În următoarea etapă din SuperLigă, FCSB o va înfrunta pe Rapid, pe Giulești, partidă programată duminică, de la ora 21:30. FCSB are doar un punct după prima etapă, în care a remizat cu U Cluj, scor 1-1.