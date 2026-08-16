Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Joao Paulo, noul punct cheie de la FCSB. Exclusiv

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FCSB a primit o ofertă de transfer pentru Joao Paulo din Egipt, de la Zamalek. Din informațiile obținute de FANATIK, campioana acestei țări a oferit deja suma de 1.2 milioane de euro și ar fi dispusă să urce chiar până la 1.5 milioane de euro. Pentru moment, oficialii clubului roș-albastru nu sunt de acord cu cedarea mijlocașului originar din Insulele Capului Verde.

FCSB, ofertă de 1.2 milioane de euro din Egipt, de la Zamalek, pentru Joao Paulo

Rămâne acum de văzut deci dacă, în funcție și de salariul oferit jucătorului care în această vară a evoluat la Campionatul Mondial, și bineînțeles dacă egiptenii vor face o ofertă chiar și mai bună, vor decide în cele din urmă să îl lase să plece pe în această fereastră de mercato.

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Ce decizie au luat pentru moment cei de la FCSB

Cert este că este vorba despre o informație extrem de interesantă în contextul actual din SuperLiga privitor la mutările de pe piața transferurilor. „O informație importantă și pe FCSB. Există în acest moment la FCSB, din informațiile noastre, o ofertă de 1.2 milioane de euro pentru Joao Paulo de la campioana Egiptului, Zamalek. Este o ofertă interesantă, apropo de faptul că a mai plecat un jucător din SuperLiga în Egipt, Anderson Ceara, a plecat la National Bank Egypt. Huja a plecat în Maroc, la Raja Casablanca.

Joao Paulo e dorit de Zamalek, campioana Egiptului. Au oferit cei de acolo 1.2 milioane de euro. Vor să pluseze la 1.5 milioane de euro. Cel puțin în acest moment, din ce știm noi, FCSB nu e de acord cu suma propusă și cred că nu e de acord cu plecarea lui Joao Paulo, care a devenit cam punct-cheie acolo în mijlocul care se construiește la FCSB.

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Joao Paulo vine după o vară bună, după un turneu final bun cu Capul Verde, așa că mai vin oferte și pentru jucători care iau 7-3 de la Auda”, a informat realizatorul Cristi Coste

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