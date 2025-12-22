Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Nsimba de la Craiova. „Sunt șanse mari să plece”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Felipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, ar putea rămâne fără un jucător important. Oltenii au pe masă două oferte pentru Steven Nsimba și este posibil ca atacantul francez să plece din Bănie în această iarnă, conform informațiilor FANATIK.

Veste de ultimă oră pentru olteni! Nsimba ar putea fi vândut în această iarnă!

Nsimba a ajuns la Universitatea Craiova în această vară și, în doar câteva meciuri, a devenit un om de bază în echipa oltenilor. Francezul a impresionat prin forță și viteză, dar mai ales prin finalizările sale. Este deja unul dintre golgheterii echipei.

Este posibil ca Nsimba să schimbe clubul în această iarnă. Are 29 de ani și ar putea alege să plece într-un campionat din afara României, unde ar putea obține un salariu mai mare față de cel pe care îl are la Craiova.

Două oferte pentru Nsimba! Universitatea Craiova poate rămâne fără un jucător de bază

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că atacantul a intrat în vizorul unor echipe din China și Arabia Saudită, iar oltenii au deja pe masă două oferte.

Astfel, oltenii ar putea încasa peste un milion de euro dacă aleg să îl vândă în această iarnă pe Steven Nsimba. Rămâne de văzut cum va evolua situația. Decizia finală va fi luată de Mihai Rotaru, cel care ar putea face profit de pe urma acestei afaceri.

„Nsimba este posibil să plece în această pauză de iarnă. Are oferte din China și Arabia Saudită, iar Craiova își dorește minimum 1,3 milioane de euro. Atacantul este cotat între 1,2 și 1,5 milioane de euro. Sunt șanse considerabile ca acesta să se despartă de Universitatea Craiova în această pauză de iarnă”, a explicat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.