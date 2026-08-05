Sport

Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru un jucător din liga a cincea. Clubul a cerut mai mulți bani

Djurgarden, pe urmele celor de la FCSB. Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru un jucător din eșaloanele inferioare.
Catalin Oprea
05.08.2026 | 11:27
Oferta de 12 milioane de euro pentru un jucator din liga a cincea Clubul a cerut mai multi bani
Abdul Abdulmalik, la antrenamentele celor de la Boreham / Foto: Facebook@Boreham Wood
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Dacă în România președintele CA de la FCSB, Mihai Stoica, a fost criticat pentru faptul că a plătit 1,3 milioane de euro pentru Aymen Boutoutaou din liga a treia a Franței (Ligue 3), de la Sochaux, suedezii nu văd nicio problemă în a oferi 1,2 milioane de euro pentru un fotbalist de liga a cincea din Anglia (National League).

Djurgarden, ofertă de 1,2 milioane de euro pentru un jucător din Liga 5

Mai exact, celebra formație nordică Djurgarden a făcut două oferte pentru atacantul Abdul Abdulmalik (23 de ani) de la Boreham Wood. Prima, de 875,000 de euro (750.000 de lire sterline), iar a doua de 1,2 milioane de euro (1 milion de lire sterline), dar ambele au fost refuzate. Clubul englez este dispus să se despartă de atacantul englez de origine nigeriană, dar pentru o sumă mai mare.

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Dacă mutarea s-ar realiza la nivelul ultimei oferte, Abdul Abdulmalik ar egala recordul unui transfer realizat din National League. În 2012, Jamie Vardy era cumpărat de Leicester City de la Fleetwood Town în schimbul a 1 milion de lire sterline. Ulterior, Vardy avea să devină campion al Angliei cu Leicester și unul dintre cei mai importanți atacanți englezi ai ultimelor decenii.

Abdul Abdulmalik a crescut la academia celor de la Milwall, pentru care a evoluat la toate grupele de copii și juniori. Nu a reușit să facă pasul la prima echipă, iar în 2024 a fost lăsat să plece liber. Boreham Wood a fost atent și l-a transferat imediat.

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În sezonul 2025/2026, atacantul a marcat 17 goluri și a oferit 10 pase decisive, fiind printre cei mai buni jucători din campionat. Boreham s-a calificat în finala barajului de promovare în League Two (al patrulea eșalon), dar a fost învinsă dramatic de Rochdale la penalty-uri, scor 3-1. În timpul regulamentar, scorul a fost 2-2, cu gol marcat de Rochdale în minutul 90+7!

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Scoutingul din Scandinavia, dus la nivelul următor

Potrivit presei britanice, interesul lui Djurgarden face parte dintr-o strategie amplă de recrutare a jucătorilor cu potențial ce poate fi valorificat într-un termen scurt și mediu. Astfel, suedezii îl consideră pe Abdulmalik capabil să „explodeze” în perioada următoare și să-l vândă pe o sumă mult mai mare.

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Director sportiv la Djurgarden a fost numit recent Max Hahm, fostul șef al departamentului de scouting de la West Ham United.

Hahn a lucrat și alături de actualul selecționer al Suediei, Graham Potter, pe vremea când acesta o pregătea pe West Ham, devenind un bun cunoscător al celor două mari piețe, engleză și scandinavă.

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