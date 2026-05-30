Ofertă de 2 milioane de euro pentru cedarea lui Jovo Lukic, golgheterul din SuperLiga. U Cluj a luat decizia

Considerat de mulți cel mai bun jucător al actualei ediții de SuperLiga, Jovo Lukic (27 de ani) a început să primească oferte de transfer. Radu Constantea a dezvăluit că una dintre acestea s-a ridicat la 2 milioane de euro.

U Cluj, ofertă importantă pentru Jovo Lukic

Întrebat care este valoarea de piață a lui Jovo Lukic, atacantul bosniac care a câștigat titlul de golgheter al SuperLigii cu 18 reușite, președintele lui U Cluj a dezvăluit că a refuzat o ofertă de 2 milioane de euro pentru .

”Noi suntem un club care nu am discutat prea mult despre prețuri. Am avut discuții potențiale și la 2 milioane de euro (n.r. – pentru Lukic) pe care le-am refuzat”, a declarat Radu Constantea, la TVR Cluj.

Oficialul ”șepcilor roșii” a mărturisit că există interes pentru mai mulți jucători din echipa lui Cristiano Bergodi, iar conducerea analizează toate ofertele. În schimb, el a exclus din start posibilitatea despărțirii de fundașul central Andrei Coubiș.

U Cluj și-a luat măsuri de precauție cu Lukic

U Cluj l-a adus liber de contract în vara trecută pe Jovo Lukic, după despărțirea acestuia de Universitatea Craiova. Bosniacul a semnat un contract pe doi, dar evoluțiile sale foarte bune i-au făcut pe conducătorii grupării ardelene să-i pună pe masă prelungirea înțelegerii.

După scurte negocieri, cele două părți au bătut palma pentru . Decizia ”șepcilor roșii” a venit după ce s-a zvonit că .

U Cluj pregătește întăriri masive ale lotului

La capitolul achiziții, Radu Constantea a anunțat că se lucrează pentru aducerea mai multor jucători. El a precizat că sunt deja semnate precontracte cu trei fotbaliști care vor ajunge la Cluj în perioada următoare.

De asemenea, președintele vicecampioanei României a recunoscut că se caută variante pentru a acoperi cât mai bine regula U21. Se analizează posibilitatea promovării unor tineri din academie, dar există și tratative pentru aducerea unui tânăr fotbalist crescut în Italia.