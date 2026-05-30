Ofertă de 2 milioane de euro pentru cedarea lui Jovo Lukic, golgheterul din SuperLiga. U Cluj a luat decizia

Jovo Lukic a avut un sezon extraordinar și a devenit golgheterul SuperLigii, iar U Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro pentru transferul său. Cum a răspuns președintele ”șepcilor roșii”.
Traian Terzian
30.05.2026 | 08:40
U Cluj, ofertă importantă pentru cedarea lui Jovo Lukic (27 de ani).
Considerat de mulți cel mai bun jucător al actualei ediții de SuperLiga, Jovo Lukic (27 de ani) a început să primească oferte de transfer. Radu Constantea a dezvăluit că una dintre acestea s-a ridicat la 2 milioane de euro.

U Cluj, ofertă importantă pentru Jovo Lukic

Întrebat care este valoarea de piață a lui Jovo Lukic, atacantul bosniac care a câștigat titlul de golgheter al SuperLigii cu 18 reușite, președintele lui U Cluj a dezvăluit că a refuzat o ofertă de 2 milioane de euro pentru jucătorul care va merge la Cupa Mondială.

”Noi suntem un club care nu am discutat prea mult despre prețuri. Am avut discuții potențiale și la 2 milioane de euro (n.r. – pentru Lukic) pe care le-am refuzat”, a declarat Radu Constantea, la TVR Cluj.

Oficialul ”șepcilor roșii” a mărturisit că există interes pentru mai mulți jucători din echipa lui Cristiano Bergodi, iar conducerea analizează toate ofertele. În schimb, el a exclus din start posibilitatea despărțirii de fundașul central Andrei Coubiș.

U Cluj și-a luat măsuri de precauție cu Lukic

U Cluj l-a adus liber de contract în vara trecută pe Jovo Lukic, după despărțirea acestuia de Universitatea Craiova. Bosniacul a semnat un contract pe doi, dar evoluțiile sale foarte bune i-au făcut pe conducătorii grupării ardelene să-i pună pe masă prelungirea înțelegerii.

După scurte negocieri, cele două părți au bătut palma pentru un nou contract valabil până în vara lui 2029. Decizia ”șepcilor roșii” a venit după ce s-a zvonit că turcii de la Beșiktaș ar fi interesați de transferul atacantului bosniac.

U Cluj pregătește întăriri masive ale lotului

La capitolul achiziții, Radu Constantea a anunțat că se lucrează pentru aducerea mai multor jucători. El a precizat că sunt deja semnate precontracte cu trei fotbaliști care vor ajunge la Cluj în perioada următoare.

De asemenea, președintele vicecampioanei României a recunoscut că se caută variante pentru a acoperi cât mai bine regula U21. Se analizează posibilitatea promovării unor tineri din academie, dar există și tratative pentru aducerea unui tânăr fotbalist crescut în Italia.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
