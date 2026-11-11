Sport

Ofertă de 220.000 de euro din Portugalia pentru atacantul dorit de Dinamo. Exclusiv

Bogdan Ciutacu
11.11.2026 | 06:10
Oferta de 220000 de euro din Portugalia pentru atacantul dorit de Dinamo Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ofertă din Portugalia pentru atacantul dorit de Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
Un jucător aflat pe lista de achiziții a lui Dinamo a primit o ofertă neașteptată din Portugalia. Ce răspuns a dat atacantul dorit și de alte echipe din SuperLiga.
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Unul dintre cei mai interesanți atacanți din Liga 2, care este monitorizat și de Dinamo, a fost aproape de un transfer în străinătate, după ce pe adresa clubului a venit o ofertă concretă din Portugalia. Motivul pentru care mutarea nu s-a mai realizat.

Atacantul dorit de Dinamo, ofertă neașteptată din Portugalia

Atacantul Valentin Robu (23 de ani) are încă un sezon foarte bun în tricoul lui Metalul Buzău și ar fi putut prinde un transfer în străinătate. Din informațiile FANATIK, clubul din Liga 2 a avut pe masă o ofertă concretă pentru cedarea jucătorului.

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O grupare din eșalonul secund din Portugalia s-a arătat dispusă să achite 220.000 de euro pentru marcatorul din Liga 2. Deși oferta părea pe placul conducerii, Robu a decis să refuze să plece dorindu-și să prindă un transfer mai bun.

FANATIK a mai aflat că jucătorul a mai avut și alte posibilități de a ajunge în eșaloanele inferioare ale unor campionate din străinătate, dar a refuzat toate ofertele. Valentin Robu își dorește să facă pasul în față și să joace în primul eșalon, indiferent că va fi în România sau în altă țară.

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Și are toate șansele ca acest lucru să se realizeze în viitorul apropiat, ținând cont de prestațiile sale în tricoul celor de la Metalul Buzău. În actualul sezon din Liga 2, atacantul a marcat șapte goluri și a dat o pasă decisivă în 13 meciuri jucate, contribuind din plin la parcursul bun al formației sale. În plus, Robu mai are și o ”dublă” în Cupa României, realizată în victoria cu CSO Băicoi, scor 4-2, din turul 3.

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Jucătorul a fost ochit de trei echipe din SuperLiga

Mai multe cluburi din SuperLiga îl monitorizează de ceva timp pe Valentin Robu. Dinamo a vrut să-l aducă în perioada când pe banca tehnică se afla Zeljko Kopic și a făcut o ofertă de 100.000 de euro, dar aceasta a fost refuzată de cei de la Metalul Buzău.

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Alte două formații care s-au interesat de condițiile în care îl pot lua pe golgheterul din Liga 2 au fost Farul și Petrolul. Însă, când au aflat că prețul acestuia este de 150.000 de euro au renunțat să-l mai aducă.

Metalul Buzău, interesată de noua speranță a lui Dinamo

Metalul Buzău, care a învins pe teren propriu Steaua, scor 2-1, în ultimul meci al etapei a 13-a din Liga 2 se anunță o pretendentă la intrarea în play-off. Iar conducerea a încercat să-i întărească lotul antrenorului Valentin Stan.

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Buzoienii și-au dorit foarte mult să-l aducă sub formă de împrumut de la Dinamo pe tânărul fundaș dreapta Ștefan Opriș. Însă, oficialii ”roș-albi” au refuzat să-i dea drumul puștiului de 19 ani adus în vară de la U Cluj, chiar dacă este doar a treia variantă pe postul său după David Irimia și Dario Benavides.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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