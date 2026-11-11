Ofertă de 220.000 de euro din Portugalia pentru atacantul dorit de Dinamo. Exclusiv

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Unul dintre cei mai interesanți atacanți din Liga 2, care este monitorizat și de Dinamo, a fost aproape de un transfer în străinătate, după ce pe adresa clubului a venit o ofertă concretă din Portugalia. Motivul pentru care mutarea nu s-a mai realizat.

Atacantul dorit de Dinamo, ofertă neașteptată din Portugalia

Atacantul Valentin Robu (23 de ani) are încă un sezon foarte bun în tricoul lui Metalul Buzău și ar fi putut prinde un transfer în străinătate. Din informațiile FANATIK, clubul din Liga 2 a avut pe masă o ofertă concretă pentru cedarea jucătorului.

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O grupare din eșalonul secund din Portugalia s-a arătat dispusă să achite 220.000 de euro pentru marcatorul din Liga 2. Deși oferta părea pe placul conducerii, Robu a decis să refuze să plece dorindu-și să prindă un transfer mai bun.

FANATIK a mai aflat că jucătorul a mai avut și alte posibilități de a ajunge în eșaloanele inferioare ale unor campionate din străinătate, dar a refuzat toate ofertele. Valentin Robu își dorește să facă pasul în față și să joace în primul eșalon, indiferent că va fi în România sau în altă țară.

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Și are toate șansele ca acest lucru să se realizeze în viitorul apropiat, ținând cont de prestațiile sale în tricoul celor de la Metalul Buzău. În actualul sezon din Liga 2, atacantul a marcat șapte goluri și a dat o pasă decisivă în 13 meciuri jucate, contribuind din plin la parcursul bun al formației sale. În plus, Robu mai are și o ”dublă” în Cupa României, realizată în victoria cu CSO Băicoi, scor 4-2, din turul 3.

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Jucătorul a fost ochit de trei echipe din SuperLiga

Mai multe cluburi din SuperLiga îl monitorizează de ceva timp pe Valentin Robu. Dinamo a vrut să-l aducă în perioada când pe banca tehnică se afla Zeljko Kopic și , dar aceasta a fost refuzată de cei de la Metalul Buzău.

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Alte două formații care s-au interesat de condițiile în care îl pot lua pe golgheterul din Liga 2 au fost Farul și Petrolul. Însă, când au aflat că au renunțat să-l mai aducă.

Metalul Buzău, interesată de noua speranță a lui Dinamo

Metalul Buzău, care , în ultimul meci al etapei a 13-a din Liga 2 se anunță o pretendentă la intrarea în play-off. Iar conducerea a încercat să-i întărească lotul antrenorului Valentin Stan.

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Buzoienii și-au dorit foarte mult să-l aducă sub formă de împrumut de la Dinamo pe Însă, oficialii ”roș-albi” au refuzat să-i dea drumul puștiului de 19 ani adus în vară de la U Cluj, chiar dacă este doar a treia variantă pe postul său după David Irimia și Dario Benavides.