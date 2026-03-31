Ofertă de 25.000 de euro lunar imediat după ce a fost chemat de Mircea Lucescu la națională. Exclusiv

Unul dintre internaționalii români are oferta de transfer pe masă, iar salariul pe care ar urma să-l primească este unul important, de 25.000 de euro lunar.
Bogdan Ciutacu, Mihai Alecu
31.03.2026 | 13:43
Dani Coman confirmă ofertele pentru Cătălin Căbuz. Foto: Sport Pictures
Jucătorul celor de la FC Argeș, Cătălin Căbuz (29 ani), chemat la echipa națională a României pentru meciurile cu Turcia și Slovacia, a ajuns să fie pe lista formațiilor din străinătate. Portarul grupării piteștene are o propunere concretă pe masă din Suedia.

Ofertă pentru Cătălin Căbuz din partea unui club de tradiție din Suedia

Portarul celor de la FC Argeș, Cătălin Căbuz, are propuneri din partea mai multor formații din străinătate, iar una dintre acestea este fosta campioană a Suediei, AIK Stockholm. Trupa nordică ar fi gata, conform informațiilor obținute de FANATIK, să-i dea fotbalistului român un salariu peste media SuperLigii, de 25.000 de euro lunar, însă momentan negocierile au fost stopate de clubul din Trivale.

Piteștenii nu vor să-l lase pe goalkeeper să plece până la finalul sezonului, asta pentru că se bazează pe serviciile sale în acest play-off și nu ar avea un înlocuitor pe măsură. FC Argeș ar putea să transfere un portar în locul lui Cătălin Căbuz, însă numai în anumite condiții. Fotbalistul să fi fost declarat liber de contract înainte ca perioada de mercato din SuperLiga, din iarnă, să fie închisă, adică înainte de 10 februarie.

Dani Coman confirmă discuțiile despre transferul lui Cătălin Căbuz. Ce alt interes există pentru portar

Președintele celor de la FC Argeș, Dani Coman, a confirmat interesul celor de la AIK Stockholm pentru transferul lui Cătălin Căbuz, însă în același timp anunță că mai există interes pentru jucătorul piteștean și din partea unei alte echipe, din Cipru.

Un satelit Starlink, din rețeaua lui Elon Musk, a înregistrat o anomalie pe...
Digi24.ro
Un satelit Starlink, din rețeaua lui Elon Musk, a înregistrat o anomalie pe orbită

Totuși, oficialul grupării din Trivale spune că momentan nu se pune problema ca fotbalistul să plece. „Da, așa este. Mai discutăm la vară. Mai este o echipă din Cipru interesată de el. Așa că vom vedea. Nu ne gândim pentru că avem un campionat de terminat”, a spus Dani Coman pentru FANATIK.

Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali:
Digisport.ro
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"

Cătălin Căbuz, de la extaz la agonie

Povestea lui Cătălin Căbuz este una foarte interesantă, portarul fiind transferat în această iarnă de la Hermannstadt la FC Argeș după ce s-a certat cu Dorinel Munteanu, antrenorul formației sibiene. Piteștenii au profitat de acest conflict și l-au oferit la schimb pe David Lazar, iar astfel s-a perfectat mutarea.

După ce a avut prestații foarte bune în start, selecționerul României, Mircea Lucescu, l-a convocat la lot, asta după ce Mihai Popa s-a accidentat. Totuși, la câteva ore după aflarea veștii, Cătălin Căbuz a fost erou negativ pentru cei de la FC Argeș în eșecul cu Universitatea Cluj, din runda a doua play-off-ului, 0-1, când a dat pe lângă minge și a facilitat înscrierea singurului gol al confruntării.

  • 850.000 de euro este cota de piață a lui Cătălin Căbuz, conform Transfermarkt.com
  • 29 de ani este vârsta portarului născut la Avrig, Sibiu
România U18 – Danemarca U18 0-0. Meci decisiv pentru calificare! A început partida
Fanatik
România U18 – Danemarca U18 0-0. Meci decisiv pentru calificare! A început partida
Editorial Răzvan Ioan Boanchiș, după cumpăna selecționerului de la Mogoșoaia: „Lucescu și specialiștii...
Fanatik
Editorial Răzvan Ioan Boanchiș, după cumpăna selecționerului de la Mogoșoaia: „Lucescu și specialiștii care nu l-au prins jucând nici pe Mutu”
Propunere incredibilă pentru FRF din partea Iranului! Țara aflată în război a luat...
Fanatik
Propunere incredibilă pentru FRF din partea Iranului! Țara aflată în război a luat decizia, după ce a amenințat România
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
