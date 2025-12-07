Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ofertă de 3 milioane de euro pentru Cătălin Cârjan! Andrei Nicolescu: „Campionat mai bun decât România!”. Exclusiv

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a primit o ofertă de 3 milioane de euro pentru transferul lui Cătălin Cîrjan de la o echipă dintr-un campionat superior SuperLigii
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.12.2025 | 12:45
Oferta de 3 milioane de euro pentru Catalin Carjan Andrei Nicolescu Campionat mai bun decat Romania Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu a dezvăluit ce ofertă de transfer a refuzat Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Foto: colaj Fanatik
Momentul s-a petrecut în vară, deci înainte de startul actualului sezon. Președintele „câinilor” nu a dat detalii referitoare la numele echipei respective. În schimb, a explicat de ce clubul din „Ștefan cel Mare” a refuzat acea posibilă tranzacție.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a refuzat în vară o ofertă de 3 milioane de euro pentru transferul lui Cătălin Cîrjan

Nicolescu a transmis că varianta cedării lui Cîrjan nici măcar nu a fost luată prea mult în calcul la momentul respectiv. Și asta pentru că s-a considerat că rămânerea sa era mai benefică pentru club decât acea sumă, chiar dacă oficialul echipei a admis totuși că ar fi fost nevoie în principiu de o anumită sumă pentru acoperirea deficitului operațional înregistrat de Dinamo atunci.

„Dacă ne gândeam la asta (n.r. la acoperirea anumitor „găuri” din bugetul clubului), era ușor în vară să mergem mai departe cu discuțiile despre Cîrjan și poate anul ăsta nu aveam niciun deficit operațional. Dar nu știu cât de mult ar fi ajutat în consolidarea acestui club.

Vreo trei, dar nu contează. Din Europa, dintr-un campionat considerat mai puternic. Nici nu am intrat în detalii foarte multe. S-a vehiculat o sumă, dar am refuzat negocierea pentru că nu era în interesul clubului.

Probabil la negocieri puteam să ajungem la mai mult, dar nu despre asta era în vară, și nici acum. E despre consolidarea grupului.

(n.r. Dacă Stoinov ar valora 3 milioane de euro în acest moment) Nu știu, știți cum e, asta e o piață în care contează foarte mult cât de mult are nevoie cel care oferă ceva pentru a acoperi un post. E o piața volatilă”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA. 

Dinamo a refuzat o ofertă de 3 milioane de euro pentru transferul lui Cătălin Cîrjan

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
