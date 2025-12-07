Ofertă de 3 milioane de euro pentru Cătălin Cârjan! Andrei Nicolescu: „Campionat mai bun decât România!”. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a refuzat în vară o ofertă de 3 milioane de euro pentru transferul lui Cătălin Cîrjan

Momentul s-a petrecut în vară, deci înainte de startul actualului sezon. Președintele „câinilor” nu a dat detalii referitoare la numele echipei respective. În schimb, a explicat de ce clubul din „Ștefan cel Mare” a refuzat acea posibilă tranzacție.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a refuzat în vară o ofertă de 3 milioane de euro pentru transferul lui Cătălin Cîrjan

Nicolescu a transmis că nici măcar nu a fost luată prea mult în calcul la momentul respectiv. Și asta pentru că s-a considerat că rămânerea sa era mai benefică pentru club decât acea sumă, chiar dacă oficialul echipei a admis totuși că ar fi fost nevoie în principiu de o anumită sumă pentru acoperirea deficitului operațional înregistrat de Dinamo atunci.

„Dacă ne gândeam la asta (n.r. la acoperirea anumitor „găuri” din bugetul clubului), era ușor în vară să mergem mai departe cu discuțiile despre Cîrjan și poate anul ăsta nu aveam niciun deficit operațional. Dar nu știu cât de mult ar fi ajutat în consolidarea acestui club.

Vreo trei, dar nu contează. Din Europa, dintr-un campionat considerat mai puternic. Nici nu am intrat în detalii foarte multe. S-a vehiculat o sumă, dar am refuzat negocierea pentru că nu era în interesul clubului.

Probabil la negocieri puteam să ajungem la mai mult, dar nu despre asta era în vară, și nici acum. E despre consolidarea grupului.

(n.r. Dacă Stoinov ar valora 3 milioane de euro în acest moment) Nu știu, știți cum e, asta e o piață în care contează foarte mult cât de mult are nevoie cel care oferă ceva pentru a acoperi un post. E o piața volatilă”,