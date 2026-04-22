“Ofertă de 50.000 euro pe lună!” Cum pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo

Zeljko Kopic este unul dintre oamenii cheie în ascensiunea lui Dinamo din ultimii ani. Antrenorul croat a venit în iarna anului 2023 la echipă şi speră ca în acest sezon echipa să câştige un trofeu, Dinamo fiind calificată în semifinalele Cupei României, .

Zeljko Kopic ar putea pleca de la Dinamo în această vară: „Ofertă 50.000 de euro…”

Ioan Becali a dezvăluit în cadrul emisiunii „Giovanni Show” cum ar putea în această vară, deşi mai are contract încă două sezoane cu alb-roşii. Agentul este de părere că în cazul unei oferte importante, Zeljko Kopic nu va sta pe gânduri şi va părăsi Dinamo:

„Dacă Kopic de la Dinamo pleacă în străinătate? E o idee a mea, vorbesc aşa, suntem în emisiune. Mult idei care mi-au trăsnit într-o zi şi care s-au întâmplat. Dacă are ofertă de 50.000 de euro net pe lună la o echipă din străinătate pleacă. Plăteşte ce are de plătit şi pleacă.

La o astfel de ofertă pleacă sigur Kopic. Îl vom vedea vreodată pe Pancu la Dinamo? În afară de FCSB, Pancu acceptă orice echipă. Nu vrea el ca FCSB, a fost o dată ca jucător la Palat la Gigi Becali. Am vorbit şi seara mi-a spus: „Nu pot”. Am avut discuţii cu Gigi, tot, dar mi-a spus că nu poate”, a spus Giovanni Becali.

După succesul în faţa lui U Cluj, Dinamo a urcat pe locul 5 în SuperLiga, cu 31 de puncte, la opt lungimi de lider. Dar, pentru roş-albi obiectivul principal este câştigarea Cupei României. Echipa lui Kopic joacă împotriva Universităţii Craiova, joi, de la ora 20:30.

