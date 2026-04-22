“Ofertă de 50.000 euro pe lună!” Cum pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo

Giovani Becali a dezvăluit cum ar putea pleca Zeljko Kopic de la Dinamo la finalul actualei stagiuni. Deşi are contract până în 2028, croatul s-ar putea despărţi de "câini" în cazul unei oferte pe bani mulţi.
Marian Popovici
22.04.2026 | 16:30
Zeljko Kopic este unul dintre oamenii cheie în ascensiunea lui Dinamo din ultimii ani. Antrenorul croat a venit în iarna anului 2023 la echipă şi speră ca în acest sezon echipa să câştige un trofeu, Dinamo fiind calificată în semifinalele Cupei României, acolo unde va întâlni Universitatea Craiova.

Zeljko Kopic ar putea pleca de la Dinamo în această vară: „Ofertă 50.000 de euro…”

Ioan Becali a dezvăluit în cadrul emisiunii „Giovanni Show” cum ar putea pleca Zeljko Kopic de la Dinamo în această vară, deşi mai are contract încă două sezoane cu alb-roşii. Agentul este de părere că în cazul unei oferte importante, Zeljko Kopic nu va sta pe gânduri şi va părăsi Dinamo:

„Dacă Kopic de la Dinamo pleacă în străinătate? E o idee a mea, vorbesc aşa, suntem în emisiune. Mult idei care mi-au trăsnit într-o zi şi care s-au întâmplat. Dacă are ofertă de 50.000 de euro net pe lună la o echipă din străinătate pleacă. Plăteşte ce are de plătit şi pleacă.

La o astfel de ofertă pleacă sigur Kopic. Îl vom vedea vreodată pe Pancu la Dinamo? În afară de FCSB, Pancu acceptă orice echipă. Nu vrea el ca FCSB, a fost o dată ca jucător la Palat la Gigi Becali. Am vorbit şi seara mi-a spus: „Nu pot”. Am avut discuţii cu Gigi, tot, dar mi-a spus că nu poate”, a spus Giovanni Becali.

După succesul în faţa lui U Cluj, Dinamo a urcat pe locul 5 în SuperLiga, cu 31 de puncte, la opt lungimi de lider. Dar, pentru roş-albi obiectivul principal este câştigarea Cupei României. Echipa lui Kopic joacă împotriva Universităţii Craiova, joi, de la ora 20:30.

  • 2023 e anul în care Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo
  • 48 de ani are Zeljko Kopic
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
