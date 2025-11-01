Sport

Ofertă de 7.000.000 de euro pentru Daniel Bîrligea! Gigi Becali a anunțat unde poate ajunge atacantul de la FCSB

Gigi Becali a reacționat imediat după meciul dintre Universitatea Cluj și FCSB, încheiat cu victoria formației pe care o patronează, 2-0, și a anunțat că are ofertă pentru Daniel Bîrligea.
Mihai Alecu
01.11.2025 | 23:16
Gigi Becali se declară mulțumit de victoria FCSB-ului cu U Cluj
FCSB leagă 3 victorii consecutive și pare că și-a revenit, iar acum se pregătește de duelul din Europa League, contra celor de la Basel, din Elveția.

Gigi Becali, mulțumit de victoria contra celor de la U Cluj. Ce spune patronul FCSB

Gigi Becali a intervenit după meciul disputat pe Cluj Arena și a anunțat că are o ofertă de 7 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea, din Statele Unite ale Americii.

„Uite, acum, la ora asta, am ofertă de 7 milioane de euro pentru Bîrligea. Nu sper nimic. La ora asta el trebuie să dea goluri, nu mă interesează banii. Îl dau cu 10 și îl iau pe Louis Munteanu cu 3 milioane de euro. Zic și eu. La ora asta, în ce formă este, dau 3, acum, pe loc. Chiar dacă nu joacă. Oferta pentru Bîrligea este din MLS.

Bîrligea e un jucător care impresionează în anumite momente, inventează goluri. El a inventat golul cu Oțelul. Ăștia sunt fotbaliștii mari. Golul de azi al lui Olaru, al doilea, e tot al lui. Că a făcut pressing. De aia am pretenții de la el, că e jucător special, de mare valoare, care îți face diferența”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

FCSB se apropie de locurile de play-off după succesul cu Universitatea Cluj

Succesul de la Cluj a făcut ca FCSB să ajungă la 19 puncte și este acum la egalitate de puncte cu cei de la Oțelul Galați, formație aflată pe locul 6. De asemenea, campioana României împarte același punctaj și cu Farul Constanța. De menționat că Oțelul are de jucat meciul din etapa cu numărul 15, pe terenul celor de la Hermannstadt, în timp ce și Farul mai are de jucat, pe teren propriu, cu Csikszereda.

Totuși, pentru cei de la FCSB rămâne o prima parte de sezon mult sub așteptări, cu doar 5 victorii în cele 15 partide, iar dacă vor să se bată pentru titlu, bucureștenii vor avea nevoie să aibă o parte a doua a stagiunii mult mai bună, în care să aibă mai multe meciuri câștigate.

