Ofertă de transfer pentru Vladimir Screciu înainte de Sepsi – U Craiova. Exclusiv

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Actualul impresar a dezvăluit că agenți din Cipru s-au interesat de Vladimir Screciu, l-a criticat pe Ștefan Baiaram pentru atitudinea sa și a vorbit despre fotbaliștii oltenilor care ar putea ajunge în campionate puternice din străinătate.

Bogdan Mitrea analizează parcursul Universității Craiova înainte de meciul cu Sepsi

Bogdan Mitrea e mulțumit evoluția de până acum a băieților lui Felipe Coelho: „Craiova m-a impresionat cu Getafe și sunt de apreciat că au deja 4 puncte ținând cont ce rezultate am avut în cupele europene. Arată că pot face față în două competiții și cred că au cel mai valoros lot”.

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Agentul de jucători știe și cum va arăta bătălia pentru campionat: „Își fac treaba și îi văd una dintre favorite la titlu. Dinamo arată foarte bine și ei, FCSB-ul își revine, Rapidul e acolo, U Cluj care în orice moment poate să le o serie de victorii, deci cred că o să fie lupta mai strânsă decât anul trecut. Va fi interesant”.

Fostul campion din SuperLiga știe și care sunt principalele produse de export ale lui Mihai Rotaru: „Pe o parte dintre ei i-am avut colegi și din postura nouă de impresar cred că pot spune că sunt mulți jucători care ar putea să facă față în campionate puternice. Mă gândesc la Screciu, un jucător complet, Romanchuk, David Matei care e foarte constant, unul dintre cei mai buni tineri din Europa în afară de top 5 campionate. Eu sper să nu mai stea mult la Craiova”.

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Bogdan Mitrea : „Baiaram poate și el pleca dacă va avea constanță și nu va avea mai avea nici acele momente în afara terenului și toate discuțiile din jur. El își dorește foarte mult un transfer, dar poți uita de partea cea mai importantă: să te antrenezi și să dai același randament în continuare și cred că asta a fost și la el. Aici e problema. Dacă se antrena mai serios cu siguranță era deja transferat în străinătate. Probabil nu a mai trecut prin așa ceva și trebuie să se maturizeze, să își dea seama că doar ce face pe teren contează”.

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Bogdan Mitrea dezvăluie un interes pentru Vladimir Screciu

Fostul jucător de la FCSB îl avertizează și pe Gigi Becali: „Cicâldău poate să mai prindă un transfer pe bani buni, mai e Assad care clar e într-o formă foarte bună, chiar și Nsimba. Atacant francez, poți să prinzi în orice moment un transfer în Asia, dar spre Europa de Vest nu cred. Ar face o mare greșeală FCSB să renunțe la Aymen Boutouatou. Se vedea de la prima atingere de balon și are tot ce trebuie pentru fotbalul mare. De Screciu m-au întrebat niște agenți din Cipru”.

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: „La Sepsi m-am simțit extraordinar, dar acum trec printr-o perioadă mai dificilă și e o reconstrucție la echipă. Nu mai e echipa care putea să câștige în fața oricărui adversar și e un an de tranziție. Sunt și probleme financiare, dar cred că se vor descurca”.

A remarcat și câțiva jucători de la Sepsi care pot face față la echipele de play-off: „Mai sunt câțiva jucători care pot face față la echipele de top din România. Nicolae Păun, Batzula care are doar 18 ani, Cîmpean pe care îl și impresariez și a avut rezultate bune și la naționala U21, unde a jucat toate cele trei meciuri. Deci sunt și niște tineri cu potențial”.

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Impresarul e sigur că oltenii pot profita de înfrângerea Rapidului și de egalul lui Dinamo și să urce pe locul secund: „Pare un meci abordabil pentru Craiova, dar se joacă între meciul din cupele europene și cel din Cupa României. Se poate acumula oboseală și Sepsi să profite. Poate fi un avantaj, mai ales dacă vor fi multe schimbări. Dar la ce lot are Craiova e greu să îi învingi dacă nu pui probleme. Vom vedea dacă pot face surpriza”.