Ofertă de ultimă oră de 10 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea! Gigi Becali a făcut anunțul în direct

Unul dintre cei mai în formă fotbaliști români, Daniel Bîrligea, ar putea prinde un transfer uriaș. Gigi Becali a anunțat joi seara că o echipă din zona Golfului i-a trimis o ofertă de 10 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea.

Ofertă de ultimă oră pentru Daniel Bîrligea

El a prins și o convocare la echipa națională după golurile pe care le-a înscris în Europa League și Superligă.

. Patronul de la FCSB anunță că pe numele lui Daniel Bîrligea s-a trimis o ofertă de 10 milioane de euro. Omul de afaceri își dorește mult mai mult. Totuși, atacantul are o clauză în contract care i-ar permite să plece pe 15 milioane.

Uite, de exemplu, astăzi am avut o ofertă pe Bîrligea, 10 milioane din Arabia, nu știu care Arabia, Emirate, nu știu. Eu am zis să-i spună că vreau 25, dar spune-i un secret, că are clauză de 15. Eu vreau 25 de milioane pe el, dar spune-i investitorului că ai un secret, ai cheia, are clauză 15. Spune-i că știi tu secretul.

Când dă cineva 15 milioane pe tine, îți dă și două milioane salariu. Cariera înseamnă bani. Ce trofee… Banii contează.

Dacă Bîrligea primește două-trei milioane pe an, se duce imediat. Crezi că Florinel Coman ar fi vrut să se ducă? Dar ia 6 milioane. Nu trebuie să dai niciodată cu piciorul la noroc, când vine norocul, primește-l”, a declarat Gigi Becali la .

Daniel Bîrligea e cotat de site-urile de specialitate la 3,8 milioane de euro. Așa cum anunță Gigi Becali, orice echipă poate să îl transfere dacă plătește 15 milioane de euro. În cazul în care acest lucru se va întâmpla, el ar deveni unul dintre cei mai scumpi jucători români vânduți vreodată.

Daniel Bîrligea: „Atacant am fost de mic, îmi plăcea să dau la poartă”

Atacantul a acordat un interviu emoționant pentru FANATIK din cantonamentul din Antalya.

„M-a dus mama două-trei zile la fotbal, mi-a plăcut și am început să mă îndrăgostesc de acest sport. Am început să plec de acasă cu autobuzul, pentru că mama era la muncă. Luam 2-3 autobuze până la Constanța. Plecam singur pe stradă la 8 ani pentru a-mi îndeplini visul.

Atacant am fost de mic, îmi plăcea să dau la poartă. În Insula Mare a Brăilei aveam o magazie lângă casă. Era peretele de cărămidă, cu paie de fân, să zicem, și pământ”, a spus Daniel Bîrligea într-un interviu pentru FANATIK.