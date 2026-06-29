Ofertă de ultimă oră pentru jucătorul căzut în dizgrație la Dinamo. E dorit într-un campionat de top al Europei

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Devis Epassy (33 de ani), titular în sezonul trecut, a devenit indezirabil la Dinamo după aducerea lui Alaa Bellaarouch (24 de ani), mutare despre care FANATIK a informat în exclusivitate înainte de oficializarea ei. Astfel, este de așteptat ca portarul marocan adus de la Braga, în primă fază doar sub formă de împrumut pentru un sezon, dar cu opțiune de transfer definitiv în vara anului viitor din partea „câinilor”, să fie prima variantă în stagiunea viitoare.

Devis Epassy este pe picior de plecare de la Dinamo după venirea lui Alaa Bellaarouch

Asta pentru că Nuno Campos ar prefera un goalkeeper cu un joc bun de picior, mai bun decât al lui Epassy. Astfel, în condițiile în care oricum se vorbea într-o anumită măsură în spațiul public în ultima perioadă despre faptul că internaționalul camerunez nu ar fi pe placul staff-ului tehnic al tehnicianului portughez, după ce și fostul antrenor de portari de la Dinamo, Mihai Năbădan, cel care a insistat la momentul respectiv pentru aducerea lui, s-a despărțit de clubul alb-roșu recent, ulterior plecării lui Zeljko Kopic, acum în spațiul public a apărut o informație menită să alimenteze și mai mult scenariul plecării portarului african de la gruparea din „Ștefan cel Mare”.

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În urmă cu doar câteva zile, , cel care mai are doar un an de contract cu formația din SuperLiga. Iar acum se pare că există deja discuții concrete în acest sens. Potrivit jurnaliștilor de la , portughezii de la Santa Clara și-au manifestat interesul pentru transferul goalkeeper-ului camerunez.

Devis Epassy, dorit în Portugalia, de Santa Clara

În plus, deja au început și negocierile cu Dinamo pentru această posibilă mutare. Chiar dacă, potrivit sursei citate anterior, încă nu s-a ajuns la un acord, este totuși posibil ca acest lucru să se întâmple în scurt timp. În caz contrar, se va încerca găsirea unei alte soluții în ceea ce privește viitorul lui Devis Epassy. Legat de acest subiect, Andrei Nicolescu a transmis recent că nu crede că fotbalistul din Camerun va continua la Dinamo și în sezonul viitor.

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, „câinii” îl mai au și pe Alexandru Roșca pentru poziția de portar, în vreme ce tânărul Codruț Sandu a fost împrumutat din nou la Corvinul Hunedoara. „Nuno (Campos) îşi doreşte să joace cu un portar care să aibă un joc de picior foarte bun şi pe acest considerent îl vede ideal pe Alaa Bellaarouch. Epassy nu cred că va rămâne la Dinamo. Abia acum începem să avem discuţii să vedem ce opţiuni are”,