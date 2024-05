Ofertă de ultimă oră pentru Panagiotis Tachtsidis: „Îl luăm pentru repriza a treia. Bea bine, cântă grecește…”

Panagiotis Tachtsidis este unul dintre cei mai controversaţi jucători care au evoluat în acest sezon din SuperLiga. Grecul a impresionat prin evoluţii în unele meciuri, dar în acelaşi timp şi prin viaţa extrarsportivă “bogată” şi .

Cristi Bud, despre revenirea lui Dan Petrescu: “Schimbă jumătate de lot”

Fostul atacant al celor de la CFR Cluj, Cristi Bud, a dezvăluit la emisiunea SPOTLIGHT că şi, cu siguranţă, o jumătate de lot va fi schimbat în vară:

“A ajuns Dan Petrescu la Cluj. Am fost doar jumătate de an cu el. Atât! Nu a fost de ajuns să ştiu. El o să vină cu un suflu nou, cu jucători. Cred că schimbă jumătate de lot.

O să fie multe schimbări. La anul va fi un campionat foarte puternic. Lui Cristi Manea îi expiră contractul. Despre Tachtsidis, eu nu ştiu cum presa din România îi permite unui jucător străin să vorbească despre Adrian Mutu.

Nu am văzut o critică, nimic. Cu părere de rău mă întreb cum acceptă clubul aşa ceva”, a spus Cristi Bud la SPOTLIGHT.

Tachtsidis, ofertat în direct: “Şi pentru repriza a treia îl luăm. Are calităţi mari”

Cel mai probabil Panagiotis Tachtsidis va fi unul dintre jucătorii care vor pleca de la CFR Cluj. Vivi Răchită a dezvăluit mai în glumă, mai în serios, că l-ar lua la echipa de old-boys, fiind potrivit şi pentru repriza a treia:

Pe Tachtsidis îl luăm noi. I-am făcut deja o ofertă la Old Boys Petrolul. Jucăm cu Old Boys Rapid şi cu naţionala artiştilor. Vine să joace 90 de minute, dar şi pentru repriza a treia îl luăm. Are calităţi mari.

Bea bine, cântă greceşte perfect. A spus şi Mutu că are mai multe goluri marcate decât are meciuri jucate în Serie A”, a spus Vivi Răchită la SPOTLIGHT.

Dan Petrescu este noul antrenor de la CFR Cluj. “Bursucul” a revenit după un an la cârma echipei ardelene, care se luptă cu Universitatea Craiova şi Farul Constanţa pentru locul doi.

