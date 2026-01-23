Sport

Ofertă de ultimă oră pentru Radu Drăgușin: ar putea rămâne în Londra! Anunțul venit în noapte din Anglia

Radu Drăguşin vrea să plece de la Tottenham în această vară. Totuşi, fundaşul român ar putea rămâne în Premier League, fiind dorit de West Ham United.
Marian Popovici
23.01.2026 | 23:00
Radu Drăguşin este într-o situaţie dificilă în startul anului 2026. Fundaşul român recent revenit după ce a suferit o ruptură de ligamente încrucişate nu este folosit la Tottenham şi vrea să plece în această iarnă.

Dorit de AS Roma şi RB Leipzig, fundaşul român ar putea rămâne în Premier League. Presa britanică scrie că Radu Drăguşin este dorit de West Ham, care se află în lupta pentru evitarea retrogradării din Premier League.

West Ham ar vrea să îl împrumute până în vară şi e de acord ca la finalul sezonului să plătească o sumă pentru transferul definitiv al fundaşului român. Radu Drăguşin vrea neapărat să plece, pentru a găsi o echipă la care să joace constant:

„Eu nu aş pleca din Premier League. Trece timpul, trec anii. Gândiţi-vă că are doi ani la Tottenham la care nu a făcut nimic. A fost accidentarea, dar fotbalistic a pierdut doi ani de zile. Aşa te pierzi”, a declarat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuţ Lupu, îngrijorat înaintea barajului: „Să meargă undeva să joace”

Prezent în studio-ul FANATIK SUPERLIGA, Dănuţ Lupu e de părere că Radu Drăguşin ar trebui să plece la o echipă la care să evolueze, mai ales că peste două luni este programat meciul cu Turcia, din barajul pentru CM 2026:

„Pe mine mă interesează să meargă undeva să joace. Mai e puţin şi avem meciul de baraj cu Turcia. În două luni se joacă 20 de meciuri în Anglia”, a spus Dănuţ Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
