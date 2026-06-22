Sport

Ofertă de ultimă oră pentru titularul de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul în direct

Gigi Becali anunță că unul dintre jucătorii pe care FCSB s-a bazat în ultimele sezoane a primit o ofertă de ultimă oră! Află despre cine este vorba și în ce campionat ar putea ajunge
Ciprian Păvăleanu
22.06.2026 | 17:31
Oferta de ultima ora pentru titularul de la FCSB Gigi Becali a facut anuntul in direct
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a dezvăluit că un titular de la FCSB are ofertă din MLS. Foto: Colaj FANATIK
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La fel ca în fiecare an, orice jucător de la FCSB este de vânzare pentru suma corectă, deși Gigi Becali a dezvăluit că nu este disperat să-și vândă fotbaliștii, întrucât urmărește să acceseze sume importante din participările în cupele europene. Omul de afaceri a dat de gustul banilor din competițiile UEFA și speră ca într-un final să se califice în Champions League. Între timp, după ce Darius Olaru a fost lăsat să plece pentru o sumă mai mică decât cea stipulată în clauza de reziliere, un alt titular s-ar putea despărți de formația roș-albastră în această vară.

După Darius Olaru, un alt titular ar putea pleca de la FCSB

FCSB a renunțat chiar la căpitanul ei în acest început de mercato, nu pentru că oferta ar fi fost de nerefuzat, ci pentru că Gigi Becali și conducerea clubului au dorit să-i ofere lui Darius Olaru posibilitatea de a evolua într-un campionat mult mai bun. Astfel, internaționalul român a ajuns la vicecampioana Belgiei, Union Saint-Gilloise, unde va avea posibilitatea să joace în Champions League.

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Dacă Olaru a ales un campionat european, un alt titular de la FCSB este pe cale să plece într-un campionat mai exotic, care a devenit din ce în ce mai popular în ultima vreme: „Lixandru are ofertă, dar nu știu dacă să cred în oferta asta. Este o ofertă din MLS”, a dezvăluit Gigi Becali, la Digi Sport.

Conform informațiilor FANATIK, Mihai Lixandru nu are pretenții în ceea ce privește transferul. Tot ceea ce își dorește este să plece de la FCSB, unde nu a mai reușit să se impună drept un jucător crucial după accidentarea din meciul cu PAOK. Mijlocașul mai este atras și de o ofertă venită din Rusia.

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Gigi Becali a spus adevărul despre oferta acceptată pentru Darius Olaru

Chiar dacă în contract Darius Olaru avea o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, căpitanul FCSB a fost lăsat să plece pentru doar 3 milioane de euro în Beliga. Cu toate că acest gest a fost prezentat ca un semn de respect pentru fostul căpitan al FCSB, Gigi Becali recunoaște că mai întâi s-a gândit dacă afacerea este bună pentru el, iar abia apoi pentru jucător.

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Patronul FCSB a explicat că Darius Olaru a fost adus pentru o sumă mică la FCSB, și-a făcut treaba cu vârf și îndesat, iar apoi a fost vândut pentru o sumă consistentă. Per total, roș-albaștrii au avut doar de câștigat pe urma colaborării cu mijlocașul originar din Mediaș. „Plecări nu că nu-mi doresc. La mine știți de 25 de ani. Oricând, oricine e de vânzare. Ca dovadă, l-am vândut pe Darius Olaru. L-am vândut, la mine nu există ca un jucător să fie ținut, niciodată. Nu vreau să fiu ipocrit să zic că m-am gândit. Alta este când pui în balanță pe punctaje. Ne-am folosit de el și ne-a ajutat, a avut caracter și are punctaj mare.

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Iei în calcul și asta, dar nu că îl vând pe el în dezavantajul meu. Niciodată! Minciuna asta nu o spun. Prima oară să fiu eu mulțumit și după celelalte lucruri și jucătorul să fie mulțumit, dar prima dată eu. Când pleacă un jucător să fiu eu mulțumit, nu jucătorul. Așa gândesc toți, dacă gândesc eu așa fac o lipsă de smerenie, dar mult mai mulți gândesc așa ca mine. Și-a făcut datoria față de FCSB, de-asta îi și mulțumim. Să o luăm economic, am dat pe el 250.000 de euro, am făcut calificări cu el și am luat milioane, acum mai iau încă 3 milioane. Ce vrei mai mult?”, a mai spus Gigi Becali.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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