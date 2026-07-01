Sport

Ofertă de ultimă oră pentru titularul lui Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Orice jucător e transferabil”

Dinamo își mai poarte pierde un titular în acest mercato. Andrei Nicolescu a vorbit despre oferta pe care o are jucătorul și a anunțat că oricine poate pleca din „Ștefan cel Mare”
Cristian Măciucă
01.07.2026 | 22:13
Oferta de ultima ora pentru titularul lui Dinamo Anuntul lui Andrei Nicolescu Orice jucator e transferabil
ULTIMA ORĂ
Ofertă de ultimă oră pentru titularul lui Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Orice jucător e transferabil”. FOTO: sportpictures.eu
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După ce a pierdut nu mai puțin de 7 fotbaliști în această vară, Dinamo ar putea rămâne fără un alt jucător important. Andrei Nicolescu a dezvăluit că a primit o ofertă pentru Maxime Sivis (28 de ani) și că, pentru suma corectă, oricine poate pleca de la gruparea roș-albă.

Maxime Sivis poate pleca de la Dinamo! Ce ofertă a primit francezul

În ziua în care a anunțat plecarea lui Costin Amzăr, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, Dinamo a primit o nouă ofertă de transfer. Andrei Nicolescu a anunțat că Nuno Campos ar putea rămâne și fără Maxime Sivis. Dinamo i-a cedat în această vară pe Amzăr, Boateng, Gnahore, Milanov, Ikoko, Țicu și Dumitrache.

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„Sivis este apreciat, are, la momentul acesta, o ofertă din altă parte. Clubul a primit o ofertă pentru el. Depinde foarte mult, dar, în momentul de faţă, se pare că nu (n.r. – clubul nu acceptă). Este unul dintre jucătorii care au primit ofertă.

Orice ofertă care este foarte bună pentru un jucător de la Dinamo, va fi acceptată. Dinamo este în monitorizare de peste patru ani, iar în ultimii trei ani este într-un deficit operaţional mare.

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Noi trebuie să generăm venituri din vânzarea jucătorilor, pentru că celelalte venituri nu ne pot acoperi deficitul. Să nu ne ducă într-o zonă în care să putem avea nişte restricţii legate de valoarea contractelor jucătorilor, valoarea sumelor de transfer pe care am putea să le plătim, plus anumite restricţii în următoarele perioade de transferuri. (n.r. – Deci orice jucător de la Dinamo este transferabil) Da, pentru suma corectă”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit prosport.ro.

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Maxime Sivis valorează 700.000 de euro

Sivis joacă la Dinamo din vara lui 2024, când roș-albii l-au luat gratis după despărțirea de Guingamp. De atunci și până în prezent, fundașul dreapta francez a jucat 71 de meciuri pentru „câinii roșii” și a reușit să marcheze 2 goluri și să ofere 7 pase decisive. În prezent, conform site-ului de specialitate transfermarkt.com, cota lui Maxime Sivis este de 700.000 de euro.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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