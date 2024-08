Ofertă de ultimă oră primită de Marius Șumudică: „Eram singurul străin din campionat. Un pas mare în cariera mea”

şi nu duce lipsă de oferte. Tehnicianul român a fost ofertat din prima ligă portugheză de echipa Gil Vicente. Deşi a fost tentat de o experienţă în Primeira Liga, nu a putut accepta contractul.

Ofertă de ultimă oră primită de Marius Șumudică: “Nu am acceptat aşa ceva. Lucrez cu cinci băieţi, nu pot să îi las pe stradă”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Şumudică a declarat că i s-a propus să preia echipa cu staff-ul deja existent. Dar, unul dintre principiile antrenorului este ca de fiecare dată să îşi ia cu el propriul staff:

“A fost vorba de o ofertă de la Gil Vicente, prima ligă din Portugalia. Eram singurul antrenor străin dacă ajungeam acolo. Sunt mai naţionalişti, doar portughezi acolo.

Era un market foarte bun pentru mine să antrenez în Portugalia. Dar am întâmpinat probleme pentru că eu niciodată n-o să pot să îmi las staff-ul deoparte. Nu pot să merg singur, să păstrez staff-ul de acolo.

Nu am acceptat aşa ceva. Lucrez cu cinci băieţi, nu pot să îi las pe stradă. Sunt de un deceniu cu ei. Mie mi se pare că un antrenor este respectat atunci când are staff-ul cu el, iar staff-ul lui stă aproape de el.

“Ei marşează pe faptul că au antrenori autohtoni. Nu plătesc casă, maşini, nu au cheltuieli extra”

Eu ăsta sunt, nu mă voi dezice niciodată de staff-ul meu. Cu ei am făcut performanţe, cu ei am câştigat campionate, cupe. Cu ei am fost cel mai bun antrenor din Turcia în 2021. Nu-i uşor să fii declarat cel mai bun antrenor din Turcia în 2021.

Nu puteam să fac acest pas. Echipa este Gil Vicente. Trebuia să merg singur. În ţările astea, în Portugalia, Cipru, Grecia. Ei marşează pe faptul că au antrenori autohtoni. Nu plătesc casă, maşini, nu au cheltuieli extra.

Eu dacă vin cu cinci antrenori, fiecare are salariul lui… Sunt taxe, sunt case, maşini, nu-i uşor. , în Arabia Saudită. Şi la CFR Cluj am lucrat cu preparatorul meu fizic, iar preparatorul Dragotă nu lucra cu echipa.

“Era un pas mare în carieră, nu sunt foarte mulţi antrenori care au ajuns în Portugalia”

Eu tot timpul lucrez cu staff-ul meu şi am încredere în ei. Niciodată nu o să îi las şi o să mă vând uşor. Fiindcă am ajuns la un nivel în care îmi permit să stau şi acasă, în momentul de faţă. Şi eu, şi staff-ul.

Când discut contractele mai întâi discut contractele celor din staff. Când staff-ul este mulţumit, îmi discut contractul meu. Era un pas mare în carieră, nu sunt foarte mulţi antrenori care au ajuns în Portugalia”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

