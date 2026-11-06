Sport

Ofertă din China pentru „perla” lui Gigi Becali de la FCSB!? „Are clauză 50 de milioane!”

Tibi Cocora
06.11.2026 | 11:45
Oferta din China pentru perla lui Gigi Becali de la FCSB Are clauza 50 de milioane
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali dezvăluie interesul unui impresar din China pentru fotbaliști din România. Foto: Colaj Fanatik.
Giovanni Becali dezvăluie interesul unui impresar din China pentru fotbaliști din România și vorbește despre clauza de 50 de milioane de euro de la FCSB.
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Giovanni Becali a dezvăluit, în exclusivitate la „Giovanni Show”, că un impresar din China caută fotbaliști din România și a apelat la Laurențiu Reghecampf pentru a lua legătura cu celebrul agent. Discuția a ajuns inevitabil și la FCSB, club care nu pare dispus să renunțe prea ușor la jucătorii săi. Giovanni a vorbit inclusiv despre clauza uriașă de reziliere pe care Gigi Becali i-ar fi stabilit-o lui Pădurariu: nu mai puțin de 50 de milioane de euro!

Giovanni Becali, contactat prin Laurențiu Reghecampf de un impresar din China! Ce fotbaliști caută asiaticii

Piața transferurilor începe să se agite, iar fotbaliștii din România au intrat și în atenția unor oameni de fotbal din China. Giovanni Becali a povestit, la „Giovanni Show”, cum a ajuns să discute despre posibile mutări în campionatul asiatic. Totul a pornit de la Laurențiu Reghecampf, care l-a contactat în urmă cu aproximativ două săptămâni. Antrenorul fusese abordat de un impresar interesat de jucători din România, însă a preferat să-l îndrume către Giovanni Becali. Potrivit impresarului român, persoana care caută fotbaliști este un sârb stabilit în China. Acesta i-a transmis deja o listă, urmând ca Giovanni să analizeze posibilitatea unor transferuri.

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„Reghe m-a chemat acum două săptămâni să-mi zică ceva. «Giovanni, vezi că m-a chemat un impresar din China și i-am spus că sunt antrenor acum, nu mă interesează altceva, dar vorbește cu domnul Becali». Deci în China, fiind gata campionatul, deja se caută jucători și de aceea l-au sunat pe Reghe, iar el a trimis impresarul la mine, pentru că eu știu ce și cum. Și e un sârb care trăiește în China și îl interesează jucători din România. Mi-a dat o listă și să vedem ce putem să-i virăm”, a spus Giovanni Becali, la „Giovanni Show”.

Gigi Becali nu vrea să vândă ieftin de la FCSB! Giovanni anunță sume de peste 5-6 milioane de euro

În cadrul discuției, Giovanni Becali a adus în prim-plan și situația fotbaliștilor de la FCSB. Impresarul consideră că o eventuală mutare a unui jucător al roș-albaștrilor în China ar necesita o ofertă financiară importantă. Mai exact, Giovanni a vorbit despre sume care ar trebui să depășească cinci-șase milioane de euro, ținând cont de pretențiile patronului Gigi Becali.

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Agentul a explicat că FCSB nu are, în acest moment, intenția de a-și slăbi lotul. Dimpotrivă, roș-albaștrii urmăresc să aducă întăriri pe mai multe posturi: „De la FCSB trebuie să fie de peste 5-6 milioane, tu crezi că FCSB vinde așa, oricum? Ei nu au de gând să vândă acum, ci să întărească acum. Vor și dreapta, stânga și număr șase”, a explicat Giovanni Becali.

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Clauză de 50 de milioane de euro pentru Pădurariu! Dezvăluirea lui Giovanni Becali

Un alt subiect spectaculos abordat de Giovanni Becali a fost clauza de reziliere a lui Pădurariu, fotbalistul despre care impresarul susține că ar avea o sumă uriașă trecută în contract. Potrivit informațiilor pe care Giovanni spune că le-a auzit, Gigi Becali ar fi majorat clauza jucătorului de la 30 la 50 de milioane de euro.

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Impresarul a făcut dezvăluirea amuzat, sugerând că pretențiile patronului FCSB sunt extrem de ridicate atunci când vine vorba despre fotbaliștii pe care îi consideră importanți: „Pădurariu are clauză 50 de milioane (n.r. râde), așa că ce să mai. Avea 30, acum i-a făcut-o de 50. Eu așa am auzit”, a declarat Giovanni Becali, la „Giovanni Show”.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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