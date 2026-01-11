Ofertă din SuperLiga pentru Edjouma! Patronul pune pe masă un salariu de 10.000 de euro: „Nu ar pierde nimic dacă ar veni”

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că Gigi Becali i-a oferit prelungirea contractului până în vară, Malcom Edjouma a decis că este momentul să o părăsească pe FCSB, înțelegerea sa fiind scadentă în această iarnă. Mijlocașul francez prezintă interes pentru mai multe echipe din SuperLiga, iar un patron pune la bătaie 10.000 de euro lunar.

Valeriu Iftime îl vrea pe Malcom Edjouma la FC Botoșani

Înainte să ajungă la FCSB, Malcom Edjouma a mai fost legitimat la două formații din SuperLiga, mai exact Farul Constanța (n.r. – ex Viitorul) și FC Botoșani. Mutarea în capitală s-a produs după evoluții solide în tricoul formației patronate de Valeriu Iftime.

Întrebat despre o posibilă repatriere a lui Malcom Edjouma, Valeriu Iftime a dat de înțeles că ar da curs și e dispus să îi ofere francezului un salariu lunar de 10.000 de euro. Totodată, .

„(n.r. – V-ați gândit să îl repatriați pe Malcom Edjouma? V-a trecut prin minte să îl aduceți înapoi?) Mie da, mi-a trecut. Am vorbit cu Leo și cu băieții de la scouting, dar nu știu dacă vrea el să vină.

Cred că nu ar pierde nimic dacă ar veni la mine. La FC Botoșani poate avea 10.000 de euro pe lună. Când a plecat avea 3.000 de euro. De pe gard l-am luat.

A jucat bine la noi, că altfel îl dădeam afară. Noi i-am dat nume și apoi l-a luat FCSB-ul”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit .

De ce a plecat Edjouma de la FCSB

Malcom Edjouma a surprins pe toată lumea când a decis să nu semneze prelungirea de contract cu FCSB. . În cele din urmă, francezul a rămas liber.

„Edjouma nu va continua. Am înţeles eu greşit. Eu i-am explicat că patronul se ţine de cuvânt. A rămas surprins, a zis că vrea să rămână. I-am dat prelungirea contractului în absolut aceleaşi condiţii, contractul care se termina pe 30 decembrie s-ar fi terminat pe 30 iunie şi după nu a mai semnat.

Chiar am rugat pe cineva să-l întrebe despre ce e vorba, pentru că nu putem să ţinem oferta până când îşi caută el echipe. Şi el a înţeles că am putea să discutăm pe marginea acestui contract.

Am zis bine, discutăm dacă semnezi azi sau nu. Când se apropia miezul nopţii, a zis că ar vrea să discute. Ne-am strâns prin intermediar mâinile şi e jucător liber”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

Cifrele lui Edjouma în SuperLiga

De-a lungul sezoanelor, Malcom Edjouma a adunat nu mai puțin de 123 partide în tricoul FCSB, iar în tot acest timp a reușit să marcheze 18 goluri și să livreze nu mai puțin de 8 pase decisive.

La FC Botoșani mijlocașul a strâns 23 de meciuri, în care a contribuit decisiv cu 4 goluri și 4 assisturi. Experiența sa la Farul Constanța (n.r. – ex Viitorul) a fost nereușită, cu doar 3 apariții.