Sport

Ofertă dintr-o țară exotică pentru fostul internațional român crescut de Gică Hagi

Liber de contract, un fost internațional român, crescut la Academia lui Gică Hagi și cotat la 550.000 de euro, este curtat de un club indonezian de primă ligă.
Ovidiu Minea
16.06.2026 | 20:34
Oferta dintro tara exotica pentru fostul international roman crescut de Gica Hagi
EXCLUSIV FANATIK
Un fost internațional român crescut de Gică Hagi a rămas liber de contract și a primit o ofertă „exotică” din Indonezia. Foto: Sport Pictures
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Retrogradarea FC Hermannstadt în Liga 2 a pulverizat echipa sibiană, de la care au plecat deja opt jucători. Astfel, atacanții Sergiu Buș și Aurelian Chițu, extrema Denis Politic, fundașul Tiberiu Căpușă, portarii David Lazar, Vlad Muțiu și Ionuț Pop și mijlocașul Aviel Zargary au părăsit gruparea ardeleană.

Ofertă dintr-o țară exotică pentru fostul internațional Tiberiu Căpușă

Dintre aceștia, doi și-au găsit deja noi angajamente: Lazar a trecut la Sepsi Sfântu Gheorghe, iar Chițu a ales să joace la Politehnica Timișoara. În ceea ce-l privește pe Politic, acesta s-a întors la FCSB; de unde fusese împrumutat, și își caută o nouă echipă, el neintrând în planurile patronului Gigi Becali.

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Dintre ceilalți jucători sibieni amintiți, Căpușă, care e cotat pe Transfermarkt cu 550.000 de euro, are mai multe oferte. Din informațiile FANATIK,  fiului fostului atacant băcăuan Giani Căpușă i s-a promis un salariu tentant de către un club de primă ligă din Indonezia.

Jucătorul care poate evolua fundaș dreapta și stoper nu este însă decis să accepte oferta, el studiind posibilitatea de a rămâne în Europa. Liber de contract, Tibi Căpușă, care vrea să facă pasul în străinătate, este și în vizorul mai multor echipe din SuperLiga, între care Petrolul Ploiești și Oțelul Galați.

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Tiberiu Căpușă a aparținut 12 ani de clubul lui Gică Hagi

Născut la Bacău pe 6 aprilie 1998, Tiberiu Căpușă a început fotbalul la juniorii lui FCM Bacău, iar la 11 ani a trecut la Academia lui Gică Hagi. Fotbalistul a aparținut de actuala Farul până în 2021, când a fost achiziționat de Chindia Târgoviște, unde mai evoluase sub formă de împrumut, așa cum o făcuse și la U Cluj.

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Trecut de la Târgoviște la UTA și, apoi, Hermannstadt, Căpușă are 202 meciuri jucate în Superliga și 21 în Cupa României. Fotbalistul are și numeroase prezențe la naționalele de juniori și tineret, precum și o apariție în reprezentativa de seniori, bifată în 2021, când tricolorii erau antrenați de Mirel Rădoi, într-un amical cu Anglia.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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