Ofertă fără precedent pentru fani la meciul Universitatea Craiova – Unirea Slobozia: „Îți oferim un bilet suplimentar!“

Universitatea Craiova, gest extraordinar pentru cei mai înfocaţi fani. Ce au decis oficialii clubului din Bănie cu o săptămână înainte de meciul cu Unirea Slobozia.
Tibi Cocora
11.10.2025 | 12:30
Universitatea Craiova, gest extraordinar pentru fani. Ce au decis oficialii clubului din Bănie cu o săptămână înainte de meciul cu Unirea Slobozia.

Universitatea Craiova revine săptămâna viitoare în faţa propriilor suporteri, într-un meci cu Unirea Slobozia, iar pentru a trece şi mai rapid peste supărarea de la meciul cu FCSB, oficialii clubului oltean au luat o decizie fără precedent: fanii care au abonamente în campionat şi în UEFA Conference League vor primi un bilet gratuit! Asta înseamnă că peste 10.000 de suporteri alb-albaştri vor mai beneficia de încă un loc în plus în tribune la meciul cu Slobozia.

Universitatea Craiova, cadou special pentru abonați

Pe lângă acest cadou, oficialii Universităţii Craiova au decis să-i recompenseze și pe fanii care au abonamente doar în UEFA Conference League, oferindu-le posibilitatea de a veni gratis la stadion la meciul cu Slobozia, doar pe baza cardului european.

„Leii au o misiune clară: victoria în “Vulcan”. Clubul Universitatea Craiova a pregătit o serie de surprize pentru cei mai fideli dintre voi:
– Ai abonament pentru tot sezonul + UEFA Conference League? Îți oferim un bilet suplimentar în tribuna/peluza aferentă. Introduceți codul de pe abonamentul european în platforma noastră și alegeți ulterior locul suplimentar dorit
– Ai doar abonament UEFA Conference League? Intri și la meciul din campionat pe același loc, în baza cardului european.
>Cine iubește Știința, aruncă telecomanda, îmbracă tricoul alb-albastru și, cu eșarfa la gât, vine pe stadion!“, se arată în comunicatul clubului craiovean.

Cât costă să intri pe stadion la Universitatea Craiova – Unirea Slobozia

Pentru meciul cu Slobozia, de sâmbăta viitoare, fanii Universității pot cumpăra un bilet la peluză cu doar 30 de lei. În schimb, prețul unui tichet în tribune ajunge la 60 de lei, în timp ce persoanele care doresc să asiste la meci de la VIP sunt nevoite să scoată din buzunar suma de 150 lei. Pentru a vedea partida de la tribuna 1, fanii trebuie să achite suma de 100 lei, iar pentru Peluza Sud 45 lei. Există și bilet de parking la stadion în valoare de 60 de lei.

Oltenii speră ca începând de la meciul cu Slobozia să revină pe primul loc în SuperLiga, asta după ce Botoşani şi Rapid le-au luat faţa în ultima rundă.

Cât timp lipseşte Mihnea Rădulescu, operat la Roma după accidentarea din FCSB – Universitatea Craiova

Mihnea Rădulescu va fi marele absent din partida cu Slobozia. Acesta a avut parte, în primele minute ale meciului cu FCSB, de un moment de cumpănă. Acesta s-a accidentat grav, iar apoi a şi primit un verdict crunt: ruptură de ligamente încrucişate la genunchiul stâng.

Digisport.ro
Între timp, Mihnea Rădulescu a fost operat la Roma, la clinica Villa Stuart, de către doctorul Paolo Mariani. Totul s-a desfășurat fără complicații și fotbalistul o să revină în România la finalul acestui weekend. Pentru el urmează o perioadă lungă de recuperare, ceea ce ar însemna că jucătorul va fi absent de pe teren măcar pentru următoarele 6 luni. El ar mai putea să prindă ultimele meciuri ale sezonului din play-off sau play-out, dar totul va depinde de modul în care piciorul său se va reface.

