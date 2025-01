Ofertă „faraonică” pentru Andrea Compagno! În ce campionat exotic poate juca fostul golgheter de la FCSB. Exclusiv

Andrea Compagno (28 de ani) e în căutarea unui noi angajament după ce a rămas liber de contract. La 1 ianuarie 2025,

Andrea Compagno ar putea juca într-un campionat exotic. Ofertă greu de refuzat pentru italian

Curtat de mai multe echipe din SuperLiga, din Italia și din China, Andrea Compagno a ajuns acum pe lista unei formații dintr-un campionat extrem de îndepărtat.

FANATIK a aflat în exclusivitate că fostul golgheter de la FCSB a primit o ofertă „faraonică” din Liga MX, așa cum se numește primul eșalon fotbalistic din Mexic. Din informațiile obținute de site-ul nostru, contractul oferit lui Compagno este pe durata a doi ani de zile.

Deși este liber încă de la începutul anului, Andrea Compagno nu se pripește să ia o decizie. Vârful în vârstă de 28 de ani a avut mai multe oferte din Serie B, dar nu este interesat să joace în liga a doua din Italia.

FANATIK a aflat că Andrea Compagno vrea să rămână în Europa doar dacă există o propunere din Serie A. Italianul are și varianta de a rămâne în China și, cel mai probabil, va lua o hotărâre în cursul săptămânii viitoare.

Cedat la Tianjin Tiger în februarie 2024, când Andrea Compagno a strălucit la formația din Chinese Super League. În 29 de meciuri, Compagno a marcat 19 goluri și a oferit un assist.

Cea mai bună perioadă din cariera italianului a fost cea petrecută în România, când între 2022 și 2024, a evoluat pentru FC U Craiova 1948 și FCSB, reușind să înscrie un total de 46 de goluri în 116 partide.

„Nu sunt mincinos, normal că partea financiară este importantă”

Cotat de transfermarkt.com la 3,5 milioane de euro, Andrea Compagno a luat în calcul și varianta de a se întoarce în România. Italianul a stârnit interesul Rapidului și al lui CFR Cluj, dar a declarat că banii l-au determinat să nu revină în SuperLiga.

„Am auzit și de interesul de la Rapid, și de la CFR. Sunt două echipe mari din România. Una e mare rivală cu echipa pentru care am jucat anul trecut, cu o galerie importantă, așa cum era la Steaua și la Craiova.

În România foarte multe echipe au suporteri atât de frumoși. Pentru mine este o onoare mare, dar nu cred că o să fie oportun pentru mine ca în acest an să mă întorc în România. Așa cum am zis, după acest an, am șase mari să rămân la nivelul de salariu din China.

Nu sunt mincinos, normal că partea financiară este importantă. Nu mă gândesc doar la salariu. Vreau să mă duc într-o ligă de nivel bun și eu cu impresarul ne gândim la tot ce ajunge la noi”, a declarat Andrea Compagno pentru .

1,95 m este înălțimea atacantului italian Andrea Compagno