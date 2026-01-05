Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre oferta primită de Dinamo pentru Alex Musi: „Bani buni pentru România”

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi s-a adaptat instant la Dinamo și a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei până la momentul accidentării din luna noiembrie, iar prestațiile sale au atras atenția și cluburilor din străinătate.

Alexandru Musi, ofertat din Turcia. Andrei Nicolescu a vorbit despre negocieri

Andrei Nicolescu, președintele grupării bucureștene, a vorbit despre ofertele pe care le-a primit Alexandru Musi, despre care FANATIK . Oficialul lui Dinamo a explicat de ce nu s-a făcut mutarea în cele din urmă.

„A venit ceva pentru Musi în această iarnă, dar nu e transferabil. Din Turcia a fost. Erau bani buni pentru România, dar nu făcea sens. Bine, dacă e vreo ofertă care sparge pragul psihologic al acționarilor atunci se poate face un transfer, dar acum nu e cazul. Nu ar ajuta nici clubul, nici jucătorul, să plece acum”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Giovanni Becali a anunțat că Dinamo a avut ofertă de 2 milioane de euro pentru a-l vinde pe Alex Musi

Toate detaliile negocierilor au fost dezvăluite de Giovanni Becali, în urmă cu o lună, la Giovanni Show, emisiune marca FANATIK.

„Păi uită-te la Musi care își menține greutatea. În câteva luni așteaptă un copil, acum, în februarie. Eu îi văd un viitor foarte bun lui Musi. Am avut și 2 oferte în jurul a 2.000.000 lunile astea pentru el la Dinamo. Am vorbit cu Andrei Nicolescu și a zis să nu ne grăbim. Echipe bune din Europa, nu din primele 5, dar echipe bune.

A zis Andrei ‘Abia a venit, are 21 de ani, poate la 23-24’. Și anul ăsta să îl mai țină, poate și la anul. Și el a înțeles. Era un contract bun pentru el. Putea să ia 350-400 de mii. E un băiat înțelegător și disciplinat. Îi prevăd un viitor frumos”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.