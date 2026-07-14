Ofertă la pachet pentru Universitatea Craiova? Trei jucători ar putea pleca la o echipă din La Liga

Universitatea Craiova este fără doar și poate cea mai în formă echipă din SuperLiga. Oltenii au început în aceeași notă noul sezon, iar primele două meciuri s-au dovedit a fi de succes: victorie în primul tur preliminar UEFA Champions League și trofeul Supercupei. Firesc, mai mulți jucători sunt monitorizați de formații importante.
Cel puțin în acest start de sezon, Universitatea Craiova a reușit să păstreze toți jucătorii importanți din stagiunea precedentă, asta din dorința de a obține calificarea într-o cupă europeană importantă. FANATIK a dezvăluit că oficialii clubului sunt dispuși să îi dea drumul lui Ștefan Baiaram abia după ce tururile preliminare se vor încheia, în contextul în care aceștia vor să obțină o sumă importantă în schimbul atacantului.
La scurt timp după meciul cu U Cluj din Supercupa României, Gică Craioveanu a dezvăluit faptul că scouterii de la Getafe au asistat la duel pentru a îi monitoriza pe Anzor, Cicâldău și Baiaram. Totul a plecat de la un dialog cu unul dintre cei mai importanți jucători din ultimele două decenii: Adrian Mutu.
„Briliantul”, conform Digi Sport, a abordat subiectul: „Cicâldău poate să plece doar în China sau Arabia Saudită”. Reacția lui Gică Craioveanu nu a întârziat să apară: „A venit Getafe la finala Cupei. Care e problema? Au venit să-i vadă pe Anzor, Cicâldău și Fane Baiaram”.
Universitatea Craiova este foarte aproape de a se califica în turul doi UEFA Champions League, iar cota jucătorilor ar putea cunoaște un trend ascendent. Oltenii s-au impus în manșa tur cu 4-1 în deplasare, astfel că returul cu ML Vitebsk pare mai mult decât abordabil. În etapa viitoare, elevii lui Filipe Coelho se vor duela cu învingătorii din „dubla” Borac Banja Luka – Levski Sofia.