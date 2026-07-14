Sport

Ofertă la pachet pentru Universitatea Craiova? Trei jucători ar putea pleca la o echipă din La Liga

Jucătorii de la Universitatea Craiova, aproape de o mutare la pachet în campionatul din Spania. Gică Craioveanu a dezvăluit numele echipei care îi vrea pe fotbaliștii „Științei”.
Iulian Stoica
14.07.2026 | 07:50
Oferta la pachet pentru Universitatea Craiova Trei jucatori ar putea pleca la o echipa din La Liga
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Ofertă la pachet pentru Universitatea Craiova? Trei jucători ar putea pleca la o echipă din La Liga. Foto: Sportpictures
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Universitatea Craiova este fără doar și poate cea mai în formă echipă din SuperLiga. Oltenii au început în aceeași notă noul sezon, iar primele două meciuri s-au dovedit a fi de succes: victorie în primul tur preliminar UEFA Champions League și trofeul Supercupei. Firesc, mai mulți jucători sunt monitorizați de formații importante.

Ofertă la pachet pentru Universitatea Craiova? Trei jucători ar putea pleca la o echipă din La Liga

Cel puțin în acest start de sezon, Universitatea Craiova a reușit să păstreze toți jucătorii importanți din stagiunea precedentă, asta din dorința de a obține calificarea într-o cupă europeană importantă. FANATIK a dezvăluit că oficialii clubului sunt dispuși să îi dea drumul lui Ștefan Baiaram abia după ce tururile preliminare se vor încheia, în contextul în care aceștia vor să obțină o sumă importantă în schimbul atacantului.

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La scurt timp după meciul cu U Cluj din Supercupa României, Gică Craioveanu a dezvăluit faptul că scouterii de la Getafe au asistat la duel pentru a îi monitoriza pe Anzor, Cicâldău și Baiaram. Totul a plecat de la un dialog cu unul dintre cei mai importanți jucători din ultimele două decenii: Adrian Mutu.

„Briliantul”, conform Digi Sport, a abordat subiectul: „Cicâldău poate să plece doar în China sau Arabia Saudită”. Reacția lui Gică Craioveanu nu a întârziat să apară: „A venit Getafe la finala Cupei. Care e problema? Au venit să-i vadă pe Anzor, Cicâldău și Fane Baiaram”.

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Universitatea Craiova, duel important în UEFA Champions League

Universitatea Craiova este foarte aproape de a se califica în turul doi UEFA Champions League, iar cota jucătorilor ar putea cunoaște un trend ascendent. Oltenii s-au impus în manșa tur cu 4-1 în deplasare, astfel că returul cu ML Vitebsk pare mai mult decât abordabil. În etapa viitoare, elevii lui Filipe Coelho se vor duela cu învingătorii din „dubla” Borac Banja Luka – Levski Sofia.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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