Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ofertă oficială de 2 milioane de dolari primită de Universitatea Craiova. Poate fi coleg cu Lewandowski! Exclusiv

Universitatea Craiova a primit o ofertă oficială pentru Anzor Mekvabishvili de la un club important din MLS. Cum au reacționat oltenii și când vor oferi un răspuns concret.
Tibi Cocora
21.08.2026 | 12:48
Oferta oficiala de 2 milioane de dolari primita de Universitatea Craiova Poate fi coleg cu Lewandowski Exclusiv
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Universitatea Craiova a primit o ofertă oficială pentru Anzor Mekvabishvili de la un club important din MLS. Foto: Colaj Fanatik.
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Universitatea Craiova a primit o ofertă oficială pentru Anzor Mekvabishvili chiar în ziua meciului tur cu Ararat-Armenia, iar clubul din Bănie are acum de luat o decizie importantă în privința mijlocașului georgian. FANATIK a aflat că formația din MLS care îl are în lot pe Robert Lewandowski insistă pentru transferul fotbalistului, însă oltenii au transmis că vor analiza propunerea abia după returul cu Ararat-Armenia. Răspunsul Universității Craiova este așteptat săptămâna viitoare.

Chicago Fire, ofertă oficială pentru Anzor: două milioane de dolari

Clubul american, care l-a transferat în această vară pe Robert Lewandowski, a mai încercat să-l convingă pe Anzor să facă pasul în MLS în urmă cu aproximativ o lună. Universitatea Craiova nu a dorit atunci să ia o decizie și a amânat orice discuție până după returul cu Ararat.

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Chicago Fire nu a renunțat, însă, la fotbalistul oltenilor și a revenit cu o a doua ofertă concretă. Americanii au pus pe masă două milioane de dolari, iar conducerea Universității Craiova urmează să decidă după meciul din Armenia ce se va întâmpla cu mijlocașul georgian.

„Avem o informație exclusivă marca FANATIK. Chicago Fire, formația unde s-a transferat marele Lewandowski, a făcut ieri o ofertă de două milioane de dolari pentru Anzor de la Craiova. Ei mai făcuseră oferta asta și acum o lună de zile, iar cei de la Craiova le-au transmis că vor discuta după returul cu Ararat. Totuși, cei de la Chicago au pus pe masă acum 2 milioane de dolari, nici măcar de euro. Mie mi se pare o sumă mică. Totuși, sunt șanse ca Anzor să fie coleg cu marele Lewandowski“, a spus Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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De serviciile lui Anzor Mekvabishvili sunt interesate mai multe echipe din Spania, Franța și SUA

Sosit pe „Oblemenco” în 2024, Mekvabishvili i-a costat pe olteni 750.000 de euro. Această sumă a fost plătită de echipa lui Mihai Rotaru celor de la Dinamo Tbilisi. Acum, Rotaru ar fi dispus să se despartă de georgian pentru 3 milioane de euro, doar la finalul dublei cu Ararat Armenia.

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După acest meci, oltenii vor afla dacă evoluează în faza principală din Europa League sau Conference League și își vor putea face calculele mult mai bine. Anzor este cotat de Transfermarkt la 2 milioane de euro, fiind vorba despre un internațional georgian cu 33 de selecții la prima reprezentativă.

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  • milioane de euro e cota de piață a lui Anzor Mekvabișvili, potrivit transfermarkt.com
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