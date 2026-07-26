Oferta pe care Gabi Tamaș regretă că a refuzat-o în carieră. Fostul fotbalist a dezvăluit totul abia acum

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Fostul internațional român Gabi Tamaș a dezvăluit care este oferta pe care a ratat-o. Cunoscutul fundaș regretă că a refuzat să facă acest pas decisiv în cariera sa, aspect la care se gândește în momentul de față destul de des.

Gabi Tamaș, despre propunerea ratată în carieră

Gabi Tamaș (42 ani) a avut o carieră de succes în fotbal, evoluând pentru mai multe echipe din România și din străinătate. S-a retras din activitate în 2023, încercându-și norocul în televiziune. A câștigat Asia Express alături de Dan Alexa, precum și marele premiu , care se ridică la 100.000 de euro.

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Fostul Faimos de la Antena 1 a fost analist sportiv și prezentator TV în perioada Cupei Mondiale. În cadrul emisiunii Fiertzi pe Mondial a reacționat după ce a fost de platou. La același post de televiziune a vorbit și despre felul în care au decurs lucrurile în planul sportiv.

A discutat despre cel mai mare regret din viața sa. Fostul fotbalist a recunoscut că a primit o propunere neașteptată în perioada în care a jucat pentru Cardiff City. A semnat cu formația galeză în august 2005 și s-a despărțit de aceasta în februarie 2006. Fundașul român a părăsit clubul după ce conducerea a încercat să rezilieze contractul.

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„Poate regret că am avut o mini-ofertă de la cineva când eram la Cardiff. M-a sunat un fost antrenor și mi a spus: Uite, mă duc în League One, vino la mine să mă ajuți și te bag în staff-ul meu. Mă refer pe carieră și pe viață. Poate viața mea era schimbată și era, nu știu, în bine, în rău, habar n-am”, a spus Gabi Tamaș, în show-ul Furnicuțele, conform .

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Ce a făcut Gabi Tamaș după ce a refuzat propunerea

„Poate ăsta a fost un fel de regret al meu, că eram în Anglia acum și rămâneam în staff-ul lui. Și am decis să vin la Steaua. Am venit la Steaua și am câștigat Cupa, Supercupa și campionatul cu ei, ceea ce m-a bucurat foarte mult, dar poate pe viitor ajungeam altfel, în altă parte.

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Poate o luam pe antrenorat. Ăsta e un regret al meu”, a completat fostul fotbalist, mai arată sursa menționată mai sus. După ce a refuzat să intre în staff-ul tehnic al celor de la Cardiff a ales să revină în România. Și-a continuat activitatea de sportiv, semnând cu FCSB. Alături de această formație a câștigat mai multe trofee.

A cucerit un titlu de campion cu FCSB și trei Cupe ale României (două cu Dinamo şi una cu FCSB). De asemenea, în palmaresul său se găsesc două Cupe ale Ligii (cu FCSB), o Supercupă a României (cu Dinamo), o Cupă a Israelului şi o Supercupă (cu Hapoel Haifa). Gabi Tamaș s-a retras din activittae în cele din urmă în 3 ani.

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Ulterior, a colaborat cu Concordia Chiajna, unde a ocupat funcția de director sportiv. Despărțirea s-a produs în decembrie 2025, după ce sportivul și-a depus demisia de mai multe ori. Desfacerea contractului s-a produs pe cale amiabilă, astfel încât fostul sportiv a putut pleca la filmările pentru Survivor România.

În prezent, Gabi Tamaș se bucură de revenirea în fotbal. Fostul internațional român lucrează la ASA Târgu Mureș. Mai exact, s-a alăturat echipei din Liga 2 în calitate de manager executiv și director general. Această nouă provocare a avut loc după ce fostul fotbalist a purtat negocieri cu Corona Brașov.