Ofertă pentru fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu pentru Turcia – România: „Salariul, mai mult decât dublu!”

ADVERTISEMENT

Dani Coman a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că a avut parte de o ofertă avantajoasă la scurt timp după ce a semnat cu FC Argeș, însă goalkeeperul a refuzat propunerea și a preferat să continue la formația piteșteană.

Cătălin Căbuz, ofertat să plece de la FC Argeș la două săptămâni după transferul de la Hermannstadt

este protagonistul uneia dintre cele mai surprinzătoare convocări la echipa națională a României. După ce Mihai Popa de la CFR Cluj s-a accidentat, Mircea Lucescu a ales să-l convoace pe portarul de 29 de ani de la FC Argeș, fiind primul jucător al formației piteștene din 2009 și până în prezent, care ajunge la prima reprezentantivă. Portarul a avut o propunere de transfer la două săptămâni după ce a fost cedat de Hermannstadt la trupa din Trivale, la schimb cu David Lazar, însă în cele din urmă a preferat să rămână sub comanda lui Bogdan Andone, chiar dacă oferta salarială a fost superioară.

ADVERTISEMENT

„Căbuz a avut ofertă la două săptămâni după ce a venit la FC Argeș și puteam obține 300.000 de euro pe el de la o echipă din străinătate și nu a vrut să plece. A zis că a venit aici și vrea să facă performanță la Pitești. Salariul oferit era mai mult decât dublu. El mai are contract doi ani cu noi”, a declarat Dani Coman, în exclusivitate pentru FANATIK.

Probleme pentru Cătălin Căbuz la ultimul meci al lui FC Argeș

Cătălin Căbuz a avut un moment halucinant la partida dintre FC Argeș și Universitatea Cluj, din runda a doua a play-off-ului, la doar câteva ore după ce a aflat despre convocarea la echipa națională. Portarul formației piteștene a gafat grav, când a dat pe lângă minge, la o pasă venită de la Borța, și astfel s-a marcat singurul gol al confruntării, reușita venind în ultimele minute ale duelului de la Mioveni.

ADVERTISEMENT

Acesta urmează acum să se bată pentru un post de titular la echipa națională cu Marian Aioani, de la Rapid, și cu Laurențiu Popescu, de la Universitatea Craiova, cel care a fost chemat pentru a suplini o accidentare de ultimă oră suferită de Ionuț Radu în meciul dintre Celta Vigo și Deportivo Alaves. Interesant este că toți cei 3 portari nu au apucat însă să joace vreun minut pentru naționala României și oricare va fi preferat de Mircea Lucescu urmează să aibă parte de un debut absolut pentru prima reprezentativă.