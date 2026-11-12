Ofertă pentru Mihai Stoica după plecarea de la FCSB? Acționarul din SuperLiga a făcut anunțul: „Poate ajuta orice club”

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Ciprian Marica (41 de ani) a comentat plecarea lui Mihai Stoica (61 de ani) de la FCSB și a vorbit despre posibilitatea ca oficialul să ajungă la Farul, grupare la care fostul atacant al naționalei este acționar. Marica l-a lăudat pe fostul președinte al „roș-albaștrilor”, însă a precizat că gruparea constănțeană nu are resursele financiare pentru o astfel de mutare.

L-ar aduce Ciprian Marica pe Mihai Stoica la Farul?

Ciprian Marica a comentat posibilitatea ca Mihai Stoica să ajungă la Farul după plecarea de la FCSB. „Eu nu lucrez la Farul, eu sunt acționar la Farul, dar nu lucrez la Farul. (n.r. l-ai aduce pe Mihai Stoica la Farul?) Da, Mihai Stoica are o experiență fantastică acumulată în toți acești ani, nu știu dacă avem nevoie de așa ceva, dar nu aș vrea să spun nici da, nici nu.

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E un conducător cu experiență care poate ajuta orice club. Acum trebuie să ai și bani pentru Mihai Stoica, atât salarial, cât și să îi dai un buget la dispoziție, probabil că ar avea ceva idei, iar noi nu suntem în situația asta”, a afirmat acționarul formației de la malul mării la . Mihai Stoica a petrecut peste 20 de ani la FCSB, însă a mai activat și alte două cluburi din fotbalul românesc, Oțelul Galați și Unirea Urziceni.

Cum a comentat Ciprian Marica plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB

Ciprian Marica susține că nu a fost surprins de de la FCSB. „Sincer nu sunt surprins, Mihai era obișnuit să fie șef. Puterea e ca un drog. Când o ai, nu mai vrei să îi dai drumul. Vedem asta la cei care ajung în funcții de conducere. Nu vor să mai plece, nu vor să mai dea drumul la scaun. Când îți este știrbită personalitatea și autoritatea, e clar că nu îți convine.

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Cred că MM Stoica a făcut și multe lucruri la FCSB, dar în ultima perioadă nu prea i-a ieșit din diverse motive. Nu cred că jucătorii pe care i-a adus Mihai Stoica nu au valoare. Nu poți să îi nimerești chiar pe toți, dar unii dintre ei chiar au valoare. Nu sunt la potențial maxim și nu au arătat la FCSB tot ce pot din diverse motive. Nu au ales bine antrenorul în primă fază, au început să facă pregătire fizică în mijlocul campionatului, apoi atmosfera, presiunea, stilul diferit de joc”, a spus fostul mare atacant. în exclusivitate pentru FANATIK după ce Mihai Stoica a plecat de la FCSB.