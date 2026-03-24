Ofertă pentru „salvarea” lui Tavi Popescu! Impresarul promite o sumă impresionantă: „10 milioane de euro”

Octavian Popescu a primit o ofertă de la un agent important. Impresarul promite o sumă de transfer importantă pe viitor. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
24.03.2026 | 07:00
Octavian Popescu, cândva privit drept unul dintre cei mai importanți jucători din România, se află în cel mai slab punct al carierei sale. În ciuda acestui fapt, atacantul nu duce lipsă de interes, iar un cunoscut impresar ar vrea să colaboreze cu „George” (n.r. – așa cum l-a botezat Gigi Becali) și e convins că ar putea aduce o ofertă importantă pentru FCSB.

Tavi Popescu, în atenția lui Mihăiță Pleșan

Mihăiță Pleșan este unul dintre cei mai importanți impresari români din prezent. Fostul internațional susține că i-ar plăcea o colaborare cu Octavian Popescu, în ciuda formei în care se află atacantul, și că pe viitor poate fi transferat chiar cu o sumă de 10 milioane de euro. Un rol important în revenirea lui „George” îl poate avea chiar Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB.

„Mi-ar plăcea să lucrez cu Tavi Popescu. Eu cred foarte mult în el. Are o problemă mentală! Dacă nici Mirel Rădoi nu poate să-l facă (n.r. – să joace), nu-l mai face nimeni! Mirel e un tip foarte perfecționist și poate să îl facă să fie din nou ce a fost. Cred că lui i-ar trebui schimbat mediul vreo șase luni. El are niște calități cum nu sunt în România.

Cred că, stând de vorbă cu el, să se deschidă, poate un psiholog, un mental coach… Poate are probleme acasă, cu iubita. Ajutându-l, cred că îl poți face să fie numărul unu și la naționala României. Poți să iei și zece milioane pe el! Pentru că este român, dacă era croat sau brazilian te duceai și mai mult”, a spus Mihăiță Pleșan, potrivit ProSport.

„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a...
Digi24.ro
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară

Octavian Popescu, de la titular în echipa națională la fără gol de peste 30 de meciuri

Cariera lui Octavian Popescu a cunoscut o ascensiune de la o vârstă fragedă. În sezonul 2020/2021, pe când avea doar 17 ani, atacantul era surpriza plăcută din lotul campioanei en-titre. La acel moment, tânărul jucător marca patru goluri și livra 8 pase decisive, astfel că Gigi Becali visa la sume exorbitante de transfer pentru noua sa perlă.

Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”!...
Digisport.ro
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Evoluțiile lui Tavi Popescu au continuat în aceeași notă pentru încă un sezon, astfel că site-urile de specialitate îl cotau la 4 milioane de euro pe când avea doar 19 ani. Reușitele sale l-au propulsat și la echipa națională mare, la care a bifat 7 apariții martie 2022 – martie 2023. Ulterior, forma atacantului s-a prăbușit.

În sezonul în curs, Octavian Popescu a adunat 33 de meciuri în toate competițiile pentru FCSB, ce-i drept în majoritatea cazurilor a fost introdus din postura de rezervă, și nu a reușit să marcheze niciun gol. De la instalarea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică, atacantul a bifat două partide, în care a evoluat preț de 41 de minute.

  • 850.000 de euro este cota lui Octavian Popescu
  • 218 meciuri, 25 de goluri și 25 de pase decisive a adunat atacantul pentru FCSB
Adrian Mutu merge în Italia! „Briliantul” a bătut palma cu Cristi Chivu: „Tot...
Fanatik
Adrian Mutu merge în Italia! „Briliantul” a bătut palma cu Cristi Chivu: „Tot timpul am avut o relație bună”
Scandal total! Bogdan Bălănescu s-a dezlănțuit după acuzațiile lui Florin Gardoș: „E chiar...
Fanatik
Scandal total! Bogdan Bălănescu s-a dezlănțuit după acuzațiile lui Florin Gardoș: „E chiar penibil! Vine unul ca el să comenteze”. Update exclusiv
Prima reacție a FRF despre venirea lui Ionuț Radu la București. Ce se...
Fanatik
Prima reacție a FRF despre venirea lui Ionuț Radu la București. Ce se întâmplă cu Laurențiu Popescu: „Era în vacanță la Milano”
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
