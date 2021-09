Ofertă stelară pentru un club din Franţa! Plăteşte 100.000.000 de euro pentru o fostă campioană din Ligue 1

Norodom Ravichak și-a făcut cunoscute intențiile în cazul în care va câștiga președinția clubului și a explicat motivele care l-au determinat să facă acest pas.

Norodom Ravichak, ofertă stelară pentru un club din Franţa

„Este adevărat că sunt candidat oficial la funcția de președinte al clubului Saint-Etienne. Sunt pasionat de fotbal și am crescut admirând liga franceză și, bineînțeles, naționala Franței. Am avut întotdeauna o afecțiune specială pentru Saint-Étienne, care se numără printre marile cluburi din țară.

Datorită afacerilor pe care le am, m-am întâlnit oameni din lumea fotbalului, iar acum câteva luni am aflat de proiectul de vânzare a clubului. Dorința mea este să am grijă de Saint-Étienne și de cei care lucrează la club, astfel încât echipa să poată reveni la poziția sa de drept în fotbalul francez și european”, a declarat Norodom Ravichak, un antreprenor cunoscut în Franța pentru acțiunile sale caritabile.

Va aduce parteneri financiari solizi

Prințul cambodgian a mai spus că și-a dorit întotdeauna să conducă un club de fotbal, iar acum are oportunitatea să facă acest lucru cu o grupare pe care o îndrăgește. „Așa că am decis să fac totul pentru a-l prelua. Voi aduce parteneri financiari solizi, pe care îi voi dezvălui când va veni momentul.

Vreau să investesc pe termen lung și să am grijă de Saint-Étienne. Dacă vom ajunge la un acord, aș aduce suficiente resurse pentru a atinge aceste obiective, iar clubul își va redescoperi strălucirea”, a mai precizat el.

Potrivit , Norodom Ravichak ar fi făcut o ofertă de 100 de milioane de euro firmei de consultanță KPMG pentru preluarea „verzilor”.

Altă intenție a lui este de a promova fotbalul francez și Liga 1 în Asia, în prim plan fiind, evident, . Concret, dorește să înființeze o academie a clubului în Cambodgia, dar și în alte țări asiatice.

„Procedând astfel, vom contribui la promovarea Saint-Étienne ca oraș și regiune în străinătate. Ambiția mea pentru Saint-Étienne este națională și internațională. Sper că lucrurile vor avansa repede în viitorul apropiat”, a mai declarat prințul, nepotul actualului rege, Norodom Sihamoni.

3 puncte după șase etape

ASSE, singurul club de zece ori campion al Franței, se confruntă cu dificultăți financiare serioase de câteva luni, pe fondul pandemiei și al reducerii veniturilor din drepturile TV. În ultimii doi ani, bugetul a scăzut de la 110 milioane de euro la 70 de milioane. Consecințele au fost că în aprilie clubul a fost scos la vânzare, iar în vară a fost adus un singur jucător.

În ceea ce privește partea sportivă, echipa se află pe locul 19 în clasament (penultimul), după 6 etape, cu trei puncte adunate în primele trei etape: 1-1 acasă cu Lorient, 2-2 în deplasare cu Lens și 1-1 acasă cu .

Au urmat două eșecuri în deplasare cu Marseille (1-3) și Montpellier (0-2), plus unul pe teren propriu cu Bordeaux (1-2).

Clubul va fi vândut până la sfârșitul anului

În prezent, clubul se află în mâinile a doi co-acționari: Bernard Caiazzo și Roland Romeyer. Aflați în dezacord în ceea ce privește viitorul grupării, cei doi au încredințat unei firme anglo-olandeze de audit și consultanță, KPMG, sarcina de a se ocupa de candidaturi.

Singurul lucru pe marginea căruia s-au pus de acord este că vor să vândă clubul până la finalul anului în curs. Potrivit L’Équipe, prințul cambodgian este favorizat de Caiazzo, în timp ce Romeyer este alături de antreprenorul Olivier Markarian, susținut de o companie financiară din Luxemburg.