Ofertă surpriză pentru singurul atacant valid din lotul lui Dinamo: ”O propunere bună, atât sportiv, cât și financiar”

De la începutul acestui an, Dinamo a avut mari probleme în compartimentul ofensiv din cauza numeroaselor accidentări. Iar dificultățile ar fi putut fi chiar și mai mari, deoarece unul dintre atacanți a primit o ofertă și ar fi putut pleca în iarnă.

Dinamo a primit o ofertă excelentă pentru un atacant

Agentul lui Alex Pop a dezvăluit faptul că jucătorul în vârstă de 26 de ani a avut pe masă o ofertă atrăgătoare de la formația elenă Larissa, însă conducerea clubului Dinamo a decis să nu-i dea curs. El a precizat că antrenorul Zeljko Kopic a fost cel care a insistat ca atacantul să rămână.

”Am văzut și eu informațiile apărute în spațiul public despre Alexandru Pop și, sincer, sunt departe de realitate. Nu există în acest moment nicio discuție legată de plecarea lui de la Dinamo și nici nu se pune problema unei situații complicate, așa cum s-a sugerat.

Da, în iarnă a existat o ofertă oficială de la Larissa, din prima ligă a Greciei. A fost o propunere bună, atât sportiv, cât și financiar. Totuși, clubul a decis să nu dea curs transferului, pentru că mizează pe el în continuare. Alex are încrederea totală a staff-ului, a conducerii și în special a antrenorului Zeljko Kopic, care îl consideră un jucător important pentru echipă.

După discuțiile pe care le-am avut cu toții, decizia a fost clară: rămâne la Dinamo și ne concentrăm pe obiectivele echipei. Este foarte motivat și își dorește să lupte pentru un trofeu în acest sezon. Așa că, în momentul de față, nu există niciun motiv real pentru astfel de speculații”, a declarat Rareș Pop, impresarul fotbalistului de la Dinamo, pentru .

Cum a ajuns din Bali la Dinamo

Alex Pop a fost achiziționat de Dinamo la începutul anului 2025, bucureștenii plătind 125.000 pentru a-l transfera de la Oțelul. , are o poveste de viață extraordinară și nu a ezitat să vorbească despre toate aceste lucruri la emisiunea ”FANATIK Dinamo”.

Fotbalistul a mărturisit tot la ”FANATIK Dinamo” că nu a stat prea mult pe gânduri când a venit oferta ”roș-albilor” și a precizat faptul că .

”A fost o lună de discuții, negocieri. S-a materializat totul când eram în vacanță. În pauza de iarnă eram cu familia în Bali, în Indonezia. Rareș încă era acasă. El muncea și eu eram la relaxare cu familia. Am ținut legătura cu el și, până la urmă, s-a concretizat. Cred că am semnat între Crăciun și Revelion, iar Dinamo m-a prezentat imediat după Anul Nou”, a spus Alex Pop.

A marcat numai goluri decisive în acest sezon

Deși nu a reușit să se impună ca titular, atacantul a dat câteva în acest sezon, care le-au adus ”câinilor” puncte valoroase. În cele 32 de partide jucate în toate competițiile din actuala stagiune, el a marcat 4 goluri și a dat 2 pase decisive.

Însă, toate reușite lui Alex Pop au avut o importanță colosală. Primul său gol a fost cel din finalul meciului cu U Cluj, câștigat cu 1-0 de echipa lui Zeljko Kopic. Apoi, atacantul a egalat în duelul din deplasare cu Universitatea Craiova (2-2).

A treia reușită din SuperLiga a fost realizată în finalul partidei din deplasare cu Farul, de pe 4 februarie, câștigată de Dinamo cu 3-2. El a mai înscris un gol important și în Cupa României, semnând unica reușită din întâlnirea cu Metalul Buzău, care a adus calificarea ”câinilor” în semifinale.