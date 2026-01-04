Oferta tentantă pe care Ricardo Grigore a refuzat-o înainte să revină în România: „Am avut un gol în stomac. Un contract foarte bun”

ADVERTISEMENT

a bifat deja mai multe formații până la 26 de ani, iar numărul acesta putea să fie diferit, asta dacă fotbalistul accepta o propunere venită din Spania.

Ricardo Grigore și oferta refuzată venită din Spania. Motivul deciziei fostului jucător de la Dinamo

din partea echipei spaniole Ceuta, care sezonul trecut era în Liga 3 din Spania. Între timp această echipă a promovat și jucătorul crescut la Dinamo reunoaște că regretă refuzul pe care l-a dat ibericilor.

„Nu mai puteam să continui la Eldense, mental nu mai eram acolo. Ei îmi ofereau tot felul de echipe din Liga 3. Am refuzat pentru că aveam concepția românească și nu am vrut să mi se pună eticheta asta că merg în Liga 3. Pot să spun că am luat o decizie greșită că nu am mers. Nu mai pierdeam timp, continuam să joc, asta era important. Am ajuns acasă, am primit 3-4 oferte și am refuzat.

Ultima propunere care a venit și a fost cea mai tentantă, realistă, și am simțit un gol în stomac când am refuzat. De la Ceuta, care au promovat, un contract foarte bun, totul era foarte bine. Ei voiau să semnez și să joc în weekend, li se accidentase un titular. Îmi era teamă că poate nu promovez și rămân acolo. Am o oarecare părere de rău, trebuie să merg înainte și să învăț din lucrurile astea”, a spus Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.

AD Ceuta, echipa la care Grigore putea să ajungă în iarnă, este acum pe locul 12 în LaLiga 2, cu 11 puncte adunate după 8 etape.

Fostul jucător de la Dinamo, Ricardo Grigore, a revenit în România

Timpul în fotbal este foarte scurt, iar jucătorii trebuie să aibă cele mai inspirate decizii când vine vorba de cariera lor. Ricardo Grigore a povestit cum nu a fost inspirat în anumite hotărâri luate și totul l-a făcut să se întoarcă în România, unde din această toamnă a semnat cu CS Tunari. A bifat deja și câteva partide în al doilea eșalon al fotbalului românesc și speră că viitorul o să-l aducă din nou la cel mai înalt nivel.

Grigore a fost la un moment dat un nume important pentru cei de la Dinamo, acolo unde a purtat chiar și banderola de căpitan. Fundașul central nu și-a îndeplinit însă potențialul, chiar dacă nu în urmă cu foarte mult timp era unul dintre fotbaliștii ce evoluau la echipa națională olimpică, la Tokyo, și părea că traiectoria carierei sale l-ar putea aduce, în viitor, chiar la prima reprezentativă.

