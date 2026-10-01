Ofertă uriaşă pentru un titular de la FCSB! Reacţia lui Gigi Becali: „Sunt bani buni! E o echipă din străinătate”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB este într-o criză profundă de rezultate şi l-a adus pe Laurenţiu Reghecampf la cârmă, înaintea pauzei pentru meciurile internaţionale, pentru a redresa corabia. În ciuda rezultatelor modeste şi a startului slab, jucătorii roş-albaştrilor sunt la mare căutare.

Gigi Becali a primit o ofertă uriaşă pentru Joao Paulo!

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a avut o ofertă importantă pentru Joao Paulo. Un club din străinătate a fost gata să plătească 2.000.000 de euro pentru transfer. Motivul pentru care a căzut mutarea:

ADVERTISEMENT

„Pe Joao Paulo nu îl dau pentru că am avut şi ofertă pe el. Îmi dădeau două milioane de euro, acum o lună. E o echipă din străinătate. Am spus că preţul este bun, două milioane sunt bani buni.

Dar eu sunt praf, mă fac şi pulbere? La ora asta nu contează banii. E o situaţie atât de delicată încât nu mai iau în calcul banii. Este delicată situaţia. Aşa a zis Reghe, că o pune pe roate”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Transferat de la Oţelul Galaţi pentru 600.000 de euro!

în luna februarie a acestui an de la Oţelul Galaţi pentru 600.000 de euro. Gigi Becali a fost de acord ca gălăţenii să încaseze şi bonusurile de la FIFA pentru participarea fotbalistului la Campionatul Mondial din America.

ADVERTISEMENT

Dintre formaţiile din SuperLiga, Universitatea Craiova l-a dorit pe Joao Paulo. Gigi Becali a dezvăluit că nu va face nicio afacere cu Joao Paulo la echipa lui Mihai Rotaru, .

ADVERTISEMENT

În actuala stagiune, Joao Paulo a evoluat în 11 meciuri pentru FCSB, reuşind să marcheze trei goluri. Mijlocaşul din Insulele Capului Verde a marcat cu Auda, iar în campionat cu Farul Constanţa şi FC Botoşani.