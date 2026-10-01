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Ofertă uriaşă pentru un titular de la FCSB! Reacţia lui Gigi Becali: „Sunt bani buni! E o echipă din străinătate”. Exclusiv

Gigi Becali a dezvăluit că a avut o ofertă importantă pentru un titular de la FCSB. Ce decizie a luat patronul roş-albaştrilor şi câţi bani erau în afacere.
Marian Popovici
01.10.2026 | 06:30
Oferta uriasa pentru un titular de la FCSB Reactia lui Gigi Becali Sunt bani buni E o echipa din strainatate Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ofertă uriaşă pentru un titular de la FCSB! Reacţia lui Gigi Becali: "Sunt bani buni! E o echipă din străinătate". Sursa: colaj Fanatik
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FCSB este într-o criză profundă de rezultate şi l-a adus pe Laurenţiu Reghecampf la cârmă, înaintea pauzei pentru meciurile internaţionale, pentru a redresa corabia. În ciuda rezultatelor modeste şi a startului slab, jucătorii roş-albaştrilor sunt la mare căutare.

Gigi Becali a primit o ofertă uriaşă pentru Joao Paulo!

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a avut o ofertă importantă pentru Joao Paulo. Un club din străinătate a fost gata să plătească 2.000.000 de euro pentru transfer. Motivul pentru care a căzut mutarea:

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Pe Joao Paulo nu îl dau pentru că am avut şi ofertă pe el. Îmi dădeau două milioane de euro, acum o lună. E o echipă din străinătate. Am spus că preţul este bun, două milioane sunt bani buni. 

Dar eu sunt praf, mă fac şi pulbere? La ora asta nu contează banii. E o situaţie atât de delicată încât nu mai iau în calcul banii. Este delicată situaţia. Aşa a zis Reghe, că o pune pe roate”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Transferat de la Oţelul Galaţi pentru 600.000 de euro!

Joao Paulo a fost transferat la FCSB în luna februarie a acestui an de la Oţelul Galaţi pentru 600.000 de euro. Gigi Becali a fost de acord ca gălăţenii să încaseze şi bonusurile de la FIFA pentru participarea fotbalistului la Campionatul Mondial din America.

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Dintre formaţiile din SuperLiga, Universitatea Craiova l-a dorit pe Joao Paulo. Gigi Becali a dezvăluit că nu va face nicio afacere cu Joao Paulo la echipa lui Mihai Rotaru, chiar dacă îl doreşte de acolo pe Steven Nsimba, pentru care e dispus să îl dea pe Aymen Boutoutaou plus 1.200.000 de euro.

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În actuala stagiune, Joao Paulo a evoluat în 11 meciuri pentru FCSB, reuşind să marcheze trei goluri. Mijlocaşul din Insulele Capului Verde a marcat cu Auda, iar în campionat cu Farul Constanţa şi FC Botoşani.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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